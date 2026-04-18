Una luz encandilante que no deja dormir: la revelación del médico venezolano detenido por el ICE en Texas

El médico venezolano Ezequiel Veliz fue liberado tras permanecer detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas. Su arresto ocurrió el lunes 6 de abril, mientras atravesaba un proceso para regularizar su situación en Estados Unidos.

Condiciones durante la detención migratoria: el relato del médico venezolano

La detención de Veliz se produjo en un control en carretera, a pesar de que el profesional contaba con documentación que indicaba que su trámite migratorio seguía en curso. El caso tomó relevancia por su actividad en una región con escasez de personal de salud.

Ezequiel Veliz habló con Telemundo tras su liberación

Luego de pagar una fianza, el médico inició el regreso a su residencia en Houston, donde continuará con los pasos legales vinculados a su situación.

“Fueron los peores días de mi vida“, dijo Veliz en una entrevista con Telemundo. “No me pude bañar, la comida era muy difícil, se comía tres veces al día, pero era difícil", señaló.

Durante los días bajo custodia, el venezolano indicó que permaneció en espacios compartidos con varias personas y con acceso limitado a servicios básicos.

“Estás prácticamente durmiendo en una colcha súper delgada en el piso, con una luz blanca brillante las 24 horas del día. Es muy difícil estar ahí”, aseguró. “Te puedes comunicar con los familiares una vez al día, una llamada que puede durar menos de cinco minutos”, detalló.

El traslado del médico venezolano durante sus días de detención

Tras los primeros días, el médico fue trasladado a otro centro de procesamiento en Río Grande, en Laredo, Texas. Desde allí logró establecer contacto con sus familiares luego de obtener la liberación.

Según relató, su familia siguió de cerca la situación y recibió la noticia de su salida con alivio. El profesional indicó que una de sus principales preocupaciones durante la detención fue la falta de comunicación con ellos.

Una vez liberado, pudo retomar el contacto de forma regular y continuar su traslado hacia su hogar. “Mi papá se puso contento de que ya estoy en libertad”, dijo Veliz. “Para mis papás es felicidad plena”, agregó.

El profesional, de 32 años, trabajaba en UT Health Rio Grande Valley, una región reconocida por el gobierno federal como área con escasez de atención médica GoFundMe

El impacto en el sistema de salud local tras la detención del médico venezolano

Veliz se desempeña en una zona del Valle del Río Grande, donde existe una demanda sostenida de profesionales de la salud, especialmente con dominio del idioma español.

“Nosotros solamente prestamos un servicio que prácticamente es inexistente, que es muy difícil para la gente conseguir”, explicó a Telemundo. “No solamente es la falta de médicos, es la falta de enfermeras, de enfermeros, practicantes, de asociados médicos", agregó.

Su ausencia afecta la atención en una región donde el acceso a servicios de salud presenta limitaciones. En ese contexto, el trabajo de médicos residentes cumple un rol en la cobertura de pacientes.

Según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC, por sus siglas en inglés), el país norteamericano ya enfrenta un déficit de alrededor de 65.000 médicos, y la brecha podría ampliarse hasta 86.000 para 2036.

Además, la cantidad de egresados de facultades locales no cubre la totalidad de las plazas disponibles en programas de formación médica. Esto genera una dependencia de graduados internacionales para cubrir vacantes, especialmente en regiones alejadas de grandes centros urbanos.

El médico venezolano fue liberado tras ser detenido por el ICE

Trayectoria profesional de Ezequiel Veliz y su contexto migratorio

Veliz había ingresado legalmente al país norteamericano y continuaba en trámite migratorio cuando quedó atrapado en una suspensión administrativa que frenó renovaciones de documentos laborales y de residencia para personas de países incluidos en una lista de revisión reforzada.

Al perder la vigencia de su permiso de trabajo, Veliz se vio obligado a dejar sus funciones médicas. Días después, el lunes 6 de abril, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en una carretera del sur de Texas.

Durante su formación, había recibido reconocimientos dentro de su programa y participó en actividades académicas y de evaluación de nuevos residentes.

El caso continúa en el ámbito judicial, ya que la liberación bajo fianza no implica el cierre del expediente migratorio.