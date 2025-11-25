Cuatro estados de EE. UU. denuncian "desinformación peligrosa" del gobierno sobre vacunas

California, junto con otros tres estados, denunció el martes que "la desinformación peligrosa" que propaga el gobierno de Donald Trump sobre un supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo "amenaza la seguridad sanitaria" de Estados Unidos.

Para su segundo mandato, Trump nombró como secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., conocido antivacunas y conspiranoico. Entre las ideas que apoya están que el covid-19 fue diseñado para que no afectase a "los judíos asquenazíes y a los chinos" y que el sida no es causado por el VIH.

Apodado RFK, el septuagenario ha llevado a cabo una purga en las agencias sanitarias estadounidenses con despidos y recortes presupuestarios. También ha prometido investigar lo que llama "una epidemia" de autismo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria de Estados Unidos, actualizaron la semana pasada su sitio web con una mención al vínculo entre el uso de vacunas y el autismo.

Algunos especialistas acusan al gobierno de Trump de ignorar la ciencia, como en "la Edad Media".

California, Oregón, Hawái y Washington se sumaron el martes a las críticas.

Estos cuatro estados, gobernados por demócratas, que formaron en septiembre una "alianza sanitaria", dijeron estar "profundamente preocupados" por la deriva de los CDC y aconsejan que se siga el plan de vacunación de los niños.

