En qué canal pasan Cuba vs. Panamá: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU., hoy

Cuba abre su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Panamá, en el primer turno latino de la jornada del viernes 6 de marzo. El partido se jugará a las 11.00 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.​

Cuba vs. Panamá en vivo el Clásico Mundial de Béisbol

Según el calendario oficial, el encuentro se verá en todo EE.UU. por FS2, en una franja que antecede al Países Bajos–Venezuela (Tubi) y al México–Gran Bretaña (FS1). Será el primer partido del Grupo A en Puerto Rico, presentado por la oficina de turismo local.

Clsico Mundial de Bisbol 2026

FS2 será la señal principal para los televidentes estadounidenses que quieran ver el World Baseball Classic, con cobertura complementaria en español a través de FOX Deportes allí donde la grilla lo permita.

El partido estará disponible vía streaming en la aplicación de FOX Sports, mientras que MLB.com ofrecerá seguimiento jugada a jugada, boxscore y estadísticas ampliadas.

El horario matutino lo convierte en un plato de apertura ideal para una jornada que, horas más tarde, tendrá en pantalla a Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

Un examen inmediato para la nueva Cuba en el béisbol

Cuba llega al torneo como una de las selecciones más exitosas en la historia del Clásico: fue finalista en 2006 y semifinalista en 2023.

Hay varios pases latinos entre los favoritos para ganar el Clsico Mundial de Bisbol 2026

Bajo la conducción de Germán Mesa, el equipo de la isla combina veteranos con trayectoria internacional —como Alfredo Despaigne y Alexei Ramírez— con peloteros que vienen destacándose en la Serie Nacional y en ligas profesionales.​

Panamá, por su parte, aporta un perfil de selección batalladora, con jugadores repartidos entre el sistema de MLB y circuitos invernales.

En un grupo parejo, el debut asoma como un partido que ambos necesitan ganar para no quedar rápidamente a contramano en la lucha por los dos primeros puestos.​

Calendario de Cuba en el World Baseball Classic 2026

6 de marzo, 11.00 a.m.: Cuba vs. Panamá, FS2.

8 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Cuba, FS2.

9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1.

11 de marzo, 3.00 p.m.: Canadá vs. Cuba, FS2.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.