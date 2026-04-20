Nueva York quiere nuevos baños públicos para el Mundial 2026: exigen un plan antes del 1° de junio
La ciudad albergará la final del evento deportivo, pero los visitantes podrían tener problemas para encontrar sanitarios abiertos, limpios y seguros
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Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está previsto que ocho partidos se disputen en el MetLife Stadium, ubicado en el área de Nueva York-Nueva Jersey. Sin embargo, la ciudad enfrenta desafíos para recibir a millones de visitantes, por lo que se presentó un proyecto de ley que obligaría a ampliar el acceso a baños públicos durante el evento.
La ley que busca solucionar el problema de falta de baños públicos en Nueva York
Shaun Abreu, líder de la mayoría del Consejo Municipal en Nueva York, presentó la medida que obligaría a la ciudad a elaborar un plan que garantice el acceso a suficientes sanitarios.
Aunque el primer partido que se jugará en la Gran Manzana será hasta el sábado 13 de junio, en el enfrentamiento de Brasil contra Marruecos, la iniciativa debería estar lista a más tardar el 1° de junio.
De acuerdo con una entrevista que Abreu brindó a Gothamist, el plan incluye la instalación de baños temporales en zonas donde se espera mayor afluencia de visitantes, además de indicaciones para encontrarlos.
El demócrata recordó que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani anunció en enero pasado que se destinarían cuatro millones de dólares para construir más baños públicos a lo largo de toda la ciudad, por lo que espera que ese financiamiento también pueda utilizarse como parte de los planes para el Mundial de fútbol.
Cuántas personas visitarán Estados Unidos por el Mundial 2026
Las proyecciones de la firma de investigación Tourism Economics señalan que EE.UU. recibirá alrededor de 1,24 millones de visitantes internacionales por el Mundial 2026.
Al tomar en cuenta que Nueva York albergará la final de la justa deportiva, se espera que sea una de las ciudades más visitadas.
De acuerdo con datos de la FIFA, en el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 personas, se jugarán ocho partidos en total.
Los enfrentamientos incluyen cinco de fase de grupo, dieciseisavos y octavos, además de la final prevista para el 19 de julio.
Falta de baños públicos en Nueva York, un problema más allá del Mundial 2026
En diciembre de 2025 el Ayuntamiento de Nueva York publicó un informe en el que se evidenció que en la ciudad hay 1064 sanitarios, pero solo 973 están en funcionamiento.
En total, inspeccionaron 172 baños y encontraron que muchos permanecían cerrados fuera de su horario habitual, carecían de artículos básicos y no disponían de productos de higiene o cambiador de pañales.
Al respecto, la concejal Gale A. Brewer, presidenta del Comité de Supervisión de Investigaciones, declaró que en Nueva York encontrar baños públicos limpios y confiables es difícil, lo que describió como un inconveniente de salud pública y seguridad.
En enero, Mamdani anunció el mencionado programa para la instalación de sanitarios de alta calidad. Como parte de la iniciativa, que es independiente del proyecto de ley, se tiene contemplado construir 2100 baños públicos nuevos para 2035, lo que incluye 14 con alta tecnología y autolimpiables.
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