Cómo ganar dinero con el Mundial 2026: siete negocios para latinos emprendedores en EE.UU.

El comienzo del Mundial 2026 se aproxima en Estados Unidos y el evento representa una gran oportunidad para negocios locales. Además de los partidos, la Copa del Mundo crea un ambiente en el que miles de turistas visitarán diversas ciudades del país norteamericano. En ese sentido, latinos emprendedores pueden aprovechar la oportunidad con distintas opciones.

Ideas de negocio para latinos en EE.UU. durante el Mundial 2026

La cita mundialista se desarrollará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio. Esa ventana temporal de más de un mes, e incluso más tiempo si se consideran también los días previos a la inauguración, generará un pico de movimiento.

Queen será sede de la Fan Zone durante el Mundial

Ante la visita de turistas de todas partes del mundo y el entusiasmo que genera la celebración del Mundial entre los fanáticos, los latinos cuentan con distintos recursos para llevar a cabo negocios exitosos que aprovechen ese contexto.

De acuerdo con una recopilación que llevó a cabo Rolling Out, estas son algunas de las alternativas:

Servicios de transporte premium . Los fanáticos, especialmente cuando viajan en grupos grandes, valoran la posibilidad de tener traslado privado hacia los estadios u otras ubicaciones. Cabe destacar que algunas ciudades tomaron la decisión de aumentar el costo del transporte público.

. Los fanáticos, especialmente cuando viajan en grupos grandes, valoran la posibilidad de tener traslado privado hacia los estadios u otras ubicaciones. Cabe destacar que algunas ciudades tomaron la decisión de aumentar el costo del transporte público. Experiencias gastronómicas temporales . Ubicar puestos de comida de algún país latino en la cercanía a zonas de fanáticos y centros de transporte se presenta como otra oportunidad valiosa. Los turistas pueden disfrutar la experiencia de sentirse como en casa mientras visitan EE.UU. por el Mundial 2026.

. Ubicar puestos de comida de algún país latino en la cercanía a zonas de fanáticos y centros de transporte se presenta como otra oportunidad valiosa. Los turistas pueden disfrutar la experiencia de sentirse como en casa mientras visitan EE.UU. por el Mundial 2026. Venta de accesorios locales . Por supuesto, la indumentaria y accesorios relacionados con las selecciones están reservados para negocios autorizados. Sin embargo, se pueden ofrecer alternativas, por ejemplo, que hagan referencia a la ciudad.

. Por supuesto, la indumentaria y accesorios relacionados con las selecciones están reservados para negocios autorizados. Sin embargo, se pueden ofrecer alternativas, por ejemplo, que hagan referencia a la ciudad. Recorridos turísticos . Muchos fanáticos estarán interesados en experiencias que los alejen por un rato de los estadios y de los lugares más típicos de las ciudades estadounidenses.

. Muchos fanáticos estarán interesados en experiencias que los alejen por un rato de los estadios y de los lugares más típicos de las ciudades estadounidenses. Creación de contenido . Tanto por cuenta propia como para una marca, el Mundial 2026 es una gran oportunidad para encontrar un enfoque original y conseguir notoriedad en redes sociales.

. Tanto por cuenta propia como para una marca, el Mundial 2026 es una gran oportunidad para encontrar un enfoque original y conseguir notoriedad en redes sociales. Alquileres a corto plazo . Quienes tengan propiedades en ciudades que albergan partidos, y más aún si están cerca de los estadios, podrán aprovechar una gran demanda de alojamientos temporales.

. Quienes tengan propiedades en ciudades que albergan partidos, y más aún si están cerca de los estadios, podrán aprovechar una gran demanda de alojamientos temporales. Puntos de encuentro para ver partidos. Especialmente para locales gastronómicos y bares, ofrecer un punto en común en el que fanáticos puedan reunirse a ver cruces de la Copa del Mundo.

Un restaurante o bar como punto de encuentro para ver partidos del Mundial 2026 es una gran oportunidad de negocio en EE.UU. TIZIANA FABI - AFP

Créditos de la SBA en EE.UU.: cómo financiar emprendimientos para el Mundial 2026

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. otorga créditos para emprendedores que necesiten dinero para sus negocios. Esta alternativa se presenta como una posibilidad para quienes piensen en invertir para obtener rédito durante la Copa del Mundo.

Por supuesto, para cualquiera de las actividades mencionadas es necesario informarse sobre las leyes y regulaciones locales y cumplirlas.

La SBA es una buena alternativa para obtener créditos e impulsar negocios durante el Mundial 2026 en EE.UU. Imagen editada con foto de Freepik y SBA

Ciudades sede en Estados Unidos para el Mundial 2026 y oportunidades comerciales

De acuerdo con el sitio web oficial de la FIFA, estas ciudades son las que albergarán partidos y les darán a sus residentes una oportunidad de impulsar negocios: