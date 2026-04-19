Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 20 al 24 de abril de 2026
Existen centros comunitarios con funcionamiento regular que mantendrán su esquema habitual durante esta semana
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Las personas que necesiten ayuda alimentaria pueden asistir a jornadas de entrega de comida gratis en Florida, que se desarrollarán en distintos puntos del estado entre el 20 y el 24 de abril de 2026. Las actividades tendrán lugar en localidades como Miami, Miramar, Pensacola, Avon Park, Frostproof y Sebring.
Centros de distribución de alimentos en Florida: direcciones y horarios por ciudad
Existen distintos centros que ofrecen asistencia alimentaria con funcionamiento regular en todo el estado de Florida.
Según un relevamiento realizado a partir de la información disponible en Feeding Northeast Florida, el esquema de atención de estos espacios entre el 20 y el 24 de abril será el siguiente:
Avon Park
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 20, de 11 hs a 15 hs
Southside Community Resource Center
1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852
Lunes 20, de 10 hs a 12 hs
Ridge Area SDA
59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825
Martes 21, de 7.30 hs a 12 hs
Avon Park Church Service Center
104 South Railroad, Avon Park, FL 33852
Jueves 23, de 9 hs a 11 hs
Hands for Homeless
106 North Butler Ave, Avon Park, FL 33852
Jueves 23, de 12 hs a 15 hs
Ridge Area SDA
59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825
Viernes 24, de 7.30 hs a 12 hs
Avon Park Church Service Center
104 South Railroad, Avon Park, FL 33852
Frostproof
|Horario
|Organización
|Dirección
Martes 21, de 10 hs a 12 hs
Frostproof Care Center
23 S Scenic Hwy, Frostproof, FL 33843
Sebring
|Horario
|Organización
|Dirección
Del lunes 20 al viernes 24, de 8 hs a 13 hs
Heartland Food Reservoir
928 State Route 17N, Sebring, FL 33871
Farm Share en Florida: fechas y ubicaciones de entregas de alimentos gratuitas
Además de los centros con funcionamiento regular, Farm Share, una organización sin fines de lucro que opera como banco de alimentos en Florida, organiza jornadas específicas de distribución en distintos puntos del estado.
Según la información institucional, Farm Share trabaja en la recuperación de productos agrícolas excedentes que no cumplen con estándares comerciales por tamaño o apariencia.
Estos alimentos se recolectan, lavan, clasifican y empaquetan antes de su distribución a familias en situación de necesidad a través de operativos especiales y una red de organizaciones sociales.
La organización también administra el programa federal TEFAP en varios condados, que incluye alimentos enlatados, productos no perecederos y alimentos congelados destinados a hogares de bajos ingresos.
Este esquema complementa la distribución de frutas y verduras frescas. Los eventos que organiza esta ONG para la semana que va del 20 al 24 de abril de 2026 son los siguientes:
Miami
|Horario
|Organización
|Dirección
22 de abril, de 9 hs a 12 hs
The City of Miami Mayor Eileen Higgins
6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147
Sanderson
|Horario
|Organización
|Dirección
22 de abril, de 9.30 hs a 12.30 hs
Faith Bible Church
9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087
Miramar
|Horario
|Organización
|Dirección
22 de abril, de 12 hs a 14 hs
The Ben & Dorit Cupboard / Goodman Jewish Family Services / City of Miramar Social Services
6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023
Pensacola
|Horario
|Organización
|Dirección
23 de abril, de 8 hs a 9 hs
Epps Christian Center
2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501
Cómo ubicar bancos de alimentos en Florida: guía para encontrar ayuda cerca
Feeding Northeast Florida señala que cuenta con una red de cerca de 500 agencias asociadas que ofrecen asistencia alimentaria en distintos puntos del estado. Para ubicar un centro cercano, recomienda seguir estos pasos:
- Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para localizar puntos cercanos.
- Revisar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles.
- Utilizar los filtros para encontrar centros abiertos en el día que se necesita asistir.
- Aplicar opciones adicionales para ubicar lugares con servicios complementarios, como entrega a domicilio.
- Verificar que la entrega de alimentos se realiza en despensas comunitarias y no en depósitos centrales.
- Contactar previamente al centro elegido para confirmar horarios y disponibilidad antes de asistir.
Cambios en SNAP en Florida: posibles restricciones y qué productos quedarían excluidos
Algunas personas reciben asistencia del estado a través del programa SNAP.
A partir del 20 de abril de 2026, se aplicarán nuevas restricciones sobre los productos que pueden comprar con estos beneficios en Florida, según información oficial del Florida Department of Children and Families.
A partir de esa fecha, no se podrán adquirir con SNAP bebidas gaseosas, bebidas energéticas, golosinas y postres ultraprocesados no perecederos.
Estas exclusiones se suman a las restricciones ya vigentes para la compra de alcohol y tabaco.
De acuerdo con la información oficial, Florida cuenta con autorización federal para implementar limitaciones basadas en criterios nutricionales.
La medida tiene como objetivo promover el acceso a opciones de alimentos y bebidas más saludables para las familias beneficiarias.
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