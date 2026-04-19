Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 20 al 24 de abril de 2026

Las personas que necesiten ayuda alimentaria pueden asistir a jornadas de entrega de comida gratis en Florida, que se desarrollarán en distintos puntos del estado entre el 20 y el 24 de abril de 2026. Las actividades tendrán lugar en localidades como Miami, Miramar, Pensacola, Avon Park, Frostproof y Sebring.

Centros de distribución de alimentos en Florida: direcciones y horarios por ciudad

Existen distintos centros que ofrecen asistencia alimentaria con funcionamiento regular en todo el estado de Florida.

Las distribuciones se realizarán en puntos como Miami, Miramar, Pensacola, Avon Park, Frostproof y Sebring Freepik

Según un relevamiento realizado a partir de la información disponible en Feeding Northeast Florida, el esquema de atención de estos espacios entre el 20 y el 24 de abril será el siguiente:

Avon Park

Horario Organización Dirección Lunes 20, de 11 hs a 15 hs Southside Community Resource Center 1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852 Lunes 20, de 10 hs a 12 hs Ridge Area SDA 59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825 Martes 21, de 7.30 hs a 12 hs Avon Park Church Service Center 104 South Railroad, Avon Park, FL 33852 Jueves 23, de 9 hs a 11 hs Hands for Homeless 106 North Butler Ave, Avon Park, FL 33852 Jueves 23, de 12 hs a 15 hs Ridge Area SDA 59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825 Viernes 24, de 7.30 hs a 12 hs Avon Park Church Service Center 104 South Railroad, Avon Park, FL 33852

Frostproof

Horario Organización Dirección Martes 21, de 10 hs a 12 hs Frostproof Care Center 23 S Scenic Hwy, Frostproof, FL 33843

Sebring

Horario Organización Dirección Del lunes 20 al viernes 24, de 8 hs a 13 hs Heartland Food Reservoir 928 State Route 17N, Sebring, FL 33871

Farm Share en Florida: fechas y ubicaciones de entregas de alimentos gratuitas

Además de los centros con funcionamiento regular, Farm Share, una organización sin fines de lucro que opera como banco de alimentos en Florida, organiza jornadas específicas de distribución en distintos puntos del estado.

Según la información institucional, Farm Share trabaja en la recuperación de productos agrícolas excedentes que no cumplen con estándares comerciales por tamaño o apariencia.

Estos alimentos se recolectan, lavan, clasifican y empaquetan antes de su distribución a familias en situación de necesidad a través de operativos especiales y una red de organizaciones sociales.

La organización también administra el programa federal TEFAP en varios condados, que incluye alimentos enlatados, productos no perecederos y alimentos congelados destinados a hogares de bajos ingresos.

Este esquema complementa la distribución de frutas y verduras frescas. Los eventos que organiza esta ONG para la semana que va del 20 al 24 de abril de 2026 son los siguientes:

Miami

Horario Organización Dirección 22 de abril, de 9 hs a 12 hs The City of Miami Mayor Eileen Higgins 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147

Sanderson

Horario Organización Dirección 22 de abril, de 9.30 hs a 12.30 hs Faith Bible Church 9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087

Miramar

Horario Organización Dirección 22 de abril, de 12 hs a 14 hs The Ben & Dorit Cupboard / Goodman Jewish Family Services / City of Miramar Social Services 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023

Pensacola

Horario Organización Dirección 23 de abril, de 8 hs a 9 hs Epps Christian Center 2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501

Cómo ubicar bancos de alimentos en Florida: guía para encontrar ayuda cerca

Feeding Northeast Florida señala que cuenta con una red de cerca de 500 agencias asociadas que ofrecen asistencia alimentaria en distintos puntos del estado. Para ubicar un centro cercano, recomienda seguir estos pasos:

Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para localizar puntos cercanos.

Revisar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles.

Utilizar los filtros para encontrar centros abiertos en el día que se necesita asistir.

Aplicar opciones adicionales para ubicar lugares con servicios complementarios, como entrega a domicilio.

Verificar que la entrega de alimentos se realiza en despensas comunitarias y no en depósitos centrales.

Contactar previamente al centro elegido para confirmar horarios y disponibilidad antes de asistir.

Para encontrar centros cercanos, se puede usar una herramienta de búsqueda por dirección o código postal Freepik

Cambios en SNAP en Florida: posibles restricciones y qué productos quedarían excluidos

Algunas personas reciben asistencia del estado a través del programa SNAP.

A partir del 20 de abril de 2026, se aplicarán nuevas restricciones sobre los productos que pueden comprar con estos beneficios en Florida, según información oficial del Florida Department of Children and Families.

A partir de esa fecha, no se podrán adquirir con SNAP bebidas gaseosas, bebidas energéticas, golosinas y postres ultraprocesados no perecederos.

Estas exclusiones se suman a las restricciones ya vigentes para la compra de alcohol y tabaco.

De acuerdo con la información oficial, Florida cuenta con autorización federal para implementar limitaciones basadas en criterios nutricionales.

La medida tiene como objetivo promover el acceso a opciones de alimentos y bebidas más saludables para las familias beneficiarias.