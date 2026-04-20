Jeff Landry, gobernador de Luisiana: “Estamos destrozados por esta horrible situación”

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó este domingo su consternación ante la masacre que dejó ocho niños asesinados en la ciudad de Shreveport, en el noroeste del estado. En una declaración publicada en redes sociales, Landry afirmó que él y su esposa Sharon están “destrozados por esta horrible situación” y que oran por todas las personas afectadas. El ataque ocurrió poco después de las 6 de la mañana de este domingo 19 de abril de 2026 en el barrio de Cedar Grove, y se extendió por tres viviendas distintas. Las víctimas tenían entre 1 y 14 años, según precisó el portavoz de la policía de Shreveport, Christopher Bordelon. En total, diez personas fueron alcanzadas por disparos.

El atacante era padre de siete de los ocho niños que mató y tenía antecedentes por armas

El sospechoso fue identificado por la policía, según declaró Bordelon a KSLA, filial de CNN. El atacante disparó primero contra su esposa, madre de sus hijos, quien sufrió heridas graves.

Luego se dirigió a otra vivienda, donde mató a ocho niños y baleó a otra mujer (madre del octavo asesinado), que se encuentra en estado crítico.

Landry afirmó que él y su esposa Sharon están “destrozados por esta horrible situación” X @JeffLandry

Algunos niños intentaron escapar por la puerta trasera durante el ataque, declaró la representante estatal Tammy Phelps en conferencia de prensa.

Un adolescente de 13 años logró huir saltando desde el techo y sobrevivió con varias fracturas.

Bordelon confirmó que el sospechoso había sido arrestado en 2019 por un caso relacionado con armas de fuego y que prestó servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana durante siete años, hasta agosto de 2020, sin haber sido desplegado, según informó el Ejército de los Estados Unidos.

El atacante disparó primero contra su esposa, madre de sus hijos, quien sufrió heridas graves; luego se dirigió a otra vivienda, donde mató a ocho niños y baleó a otra mujer (madre del octavo asesinado), que se encuentra en estado crítico Gerald Herbert - AP

Tras el ataque, el sospechoso robó un automóvil a punta de pistola y huyó. Los agentes lo persiguieron hasta la parroquia de Caddo, donde dispararon y lo abatieron.

La masacre de Shreveport es la más mortífera en EE.UU. desde enero de 2024

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, oriundo de Shreveport, expresó en un comunicado que está pensando en las víctimas, sus familias y la comunidad.

El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, describió la situación como algo que supera cualquier experiencia previa.

“No puedo empezar a imaginar cómo puede ocurrir algo así”, declaró Smith ante los medios. El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, la calificó como “quizá la peor situación que hemos vivido”.

El concejal Grayson Boucher señaló que más del 30% de los homicidios en Shreveport son de índole doméstica.

Según informó el Gun Violence Archive, el tiroteo de Shreveport es el séptimo episodio con cuatro o más víctimas fatales registrado en Estados Unidos en lo que va de 2026.

De acuerdo con un análisis de AP y USA Today junto a la Universidad de Northeastern, este hecho es el tiroteo masivo más letal del país desde enero de 2024, cuando ocho personas murieron en un suburbio de Chicago.

El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, describió la situación como algo que supera cualquier experiencia previa Jill Pickett - The Times-Picayune/The New Orlea

La investigación continúa activa. La policía no ha revelado los nombres de las víctimas. Las autoridades no precisaron si el gobernador Landry planea visitar Shreveport ni si se impulsarán medidas legislativas en respuesta al episodio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.