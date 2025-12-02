Expresidente hondureño Hernández sale de prisión de EE. UU. indultado por Trump

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es una vez más un hombre libre, anunció su esposa en las redes sociales. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un narco-Estado. Pero Trump considera que fue víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden.

aha/sms/mel/mar