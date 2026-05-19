Disputa política en Texas: escalan los reclamos del alcalde de Houston tras ceder con las leyes migratorias de Abbott

Luego de haber aceptado cambios tras la presión del gobernador Greg Abbott sobre cooperación con autoridades del ICE, el alcalde de Houston, John Whitmire, enfrenta ahora una disputa interna por el presupuesto municipal.

Presupuesto de Houston: nueva disputa política para el alcalde John Whitmire

Según informó Axios, el nuevo foco de conflicto dentro del Ayuntamiento de Houston gira alrededor del presupuesto anual de la ciudad, valuado en cerca de 7 mil millones de dólares.

El alcalde John Whitmire y el contralor Chris Hollins protagonizan un intenso duelo institucional que, según analistas de la Universidad de Houston, anticipa futuras ambiciones electorales Mark Mulligan

El debate enfrenta directamente al alcalde Whitmire y al contralor municipal Chris Hollins, dos figuras que además cargan con antecedentes de rivalidad política.

El presupuesto llega en un momento delicado para las finanzas de Houston. La ciudad enfrenta un déficit de aproximadamente US$174 millones y dificultades para sostener servicios esenciales, entre ellos seguridad, parques públicos y bibliotecas.

La tensión escaló cuando Whitmire presentó oficialmente su presupuesto. El alcalde defendió el proyecto al asegurar que permitiría estabilizar las cuentas públicas en los próximos años. Entre las medidas planteadas aparecen la utilización de recursos del fondo de agua para cubrir servicios generales y la incorporación de una tarifa adicional de US$5 para la recolección de residuos.

Sin embargo, apenas horas después del anuncio, Hollins respondió públicamente con fuertes críticas. El contralor sostuvo que la propuesta coloca a la ciudad en “un camino financiero peligroso” y acusó a la administración municipal de minimizar el impacto que las medidas podrían tener sobre los residentes y contribuyentes.

En ese escenario, el contralor es el encargado de certificar si efectivamente existen recursos suficientes para financiar el plan económico presentado por la alcaldía. Por lo tanto, Hollins tiene la capacidad de bloquear el avance presupuestario si decide no certificar los fondos. Ya había amenazado con hacerlo durante 2025, aunque finalmente terminó por aprobar el proceso, según indicó Axios. La votación definitiva del Concejo Municipal está prevista para el 3 de junio.

Alcalde vs. contralor de Houston: rivalidad política con ambiciones electorales

El politólogo de la University of Houston, Brandon Rottinghaus, señaló al medio citado que existe una tensión “natural” entre alcalde y contralor durante la temporada presupuestaria, pero remarcó que en este caso el enfrentamiento tiene un trasfondo político mucho más profundo.

Con un desajuste de 174 millones de dólares, Houston enfrenta serias dificultades para garantizar el financiamiento de parques, bibliotecas y programas de seguridad pública Facebook Mayor John Whitmire

Rottinghaus dijo que ambos dirigentes parecen proyectarse hacia futuras elecciones municipales y que la pelea actual funciona también como una disputa anticipada por liderazgo político dentro de Houston. El experto recordó que Whitmire y Hollins ya fueron rivales en la elección de 2023, cuando ambos buscaron convertirse en alcalde.

En aquella contienda, Hollins abandonó la carrera luego de que la entonces congresista federal Sheila Jackson Lee anunciara su candidatura. Finalmente, Whitmire terminó como el vencedor en la segunda vuelta.

Texas: La presión de Abbott y el giro migratorio de Houston

La tensión presupuestaria llega apenas semanas después de otro episodio que ya había debilitado políticamente a Whitmire. En abril, el alcalde aceptó modificaciones impulsadas por el gobierno estatal de Abbott sobre la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales.

De acuerdo con The Texas Tribune, el Concejo Municipal de Houston aprobó por 13 votos contra cuatro una enmienda que modifica las reglas que limitaban la colaboración entre la policía de la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La decisión se produjo después de que la oficina del gobernador amenazara con retirar más de US$110 millones en subvenciones estatales destinadas a seguridad pública. La presión económica llevó a Whitmire a respaldar cambios que despertaron críticas de organizaciones de derechos civiles.

La discusión surgió originalmente luego de que el Concejo eliminara una norma que obligaba a la policía de Houston a esperar hasta 30 minutos la llegada de agentes federales de inmigración durante controles o investigaciones. Poco después de esa modificación, Abbott endureció su postura y exigió mayores garantías de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El vocero del gobernador, Andrew Mahaleris, calificó la aprobación de la enmienda como “un paso en la dirección correcta”, aunque Abbott posteriormente sostuvo que la policía de Houston todavía no había aceptado cumplir completamente las condiciones exigidas por el estado.

El gobernador advirtió que la ciudad seguía arriesgándose a perder los fondos estatales si las autoridades locales no garantizaban la detención de inmigrantes indocumentados encontrados durante operativos policiales y la posterior notificación al gobierno federal.