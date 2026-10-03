Cumplió 107 años y contó cuál cree que es el secreto de su longevidad: “Tener siete hijos”

El veterano canadiense Wilbert Wright festejó su cumpleaños número 107 el 23 de septiembre en la ciudad de Calgary, Alberta. Actualmente es el hombre vivo más longevo de la provincia y el excombatiente de mayor edad de la Segunda Guerra Mundial en su localidad.

El secreto de la longevidad al cumplir 107 años

Wright atribuye su longevidad a la compañía de su núcleo familiar. Al respecto, el centenario recordó la respuesta que brindó a una trabajadora del centro de residencia durante un festejo anterior.

Para Livewire Calgary, Wright relató: “Una niña me preguntó eso cuando tenía 100 años, una de las empleadas de limpieza, y le dije que el secreto era tener siete hijos, y ella no pensó que eso fuera bueno”. El veterano tiene descendencia de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.

Ante su nuevo aniversario, Wright expresó su sorpresa por alcanzar la elevada edad en la residencia Silvera Aspen Commons. “No pensé que jamás llegaría a esta edad” y la describió como “solo un número”.

El centenario añadió que no aplicó hábitos extraordinarios en su rutina diaria. Al respecto, manifestó: “No puedo entender por qué son tan largos, pero no hice nada diferente de lo que hace cualquier otra persona”.

La historia de vida de Wright y su servicio en las Fuerzas Armadas

Wright nació el 23 de septiembre de 1919 en una familia de agricultores en Aylsham, Saskatchewan. Según un blog de la residencia Silvera publicado el año pasado, se enroló en las Fuerzas Armadas de Canadá en 1940 a los 21 años de edad, seis meses después de la invasión de Alemania a Polonia.

El excombatiente sirvió durante cinco años en la Real Fuerza Aérea Canadiense en escuelas de entrenamiento de vuelo en Manitoba. Esas instituciones integraron el Plan de Entrenamiento Aéreo de la Mancomunidad Británica para abastecer de personal a las fuerzas aliadas.

Durante su servicio militar, Wright desempeñó tareas de compras y alcanzó el rango de sargento en un almacén de suministros. Cada primavera, las autoridades militares le otorgaban dos semanas de licencia para colaborar en las tareas de siembra y cosecha en la granja familiar.

Wright como integrante de las Fuerzas Armadas Silvera Veterans

En el plano personal, conoció a su esposa Myrna en bailes comunitarios y contrajo matrimonio en 1942. Tras recibir la baja militar en febrero de 1945, el exsoldado retornó a la granja familiar por doce años.

Posteriormente, ejerció como comprador de granos antes de radicarse en Calgary para administrar un edificio de departamentos. El veterano sufrió un ataque cardíaco y decidió retirarse a los 72 años de edad, tres años antes del fallecimiento de su esposa.

El reconocimiento de la comunidad de Calgary y su vida activa a los 107 años

La dirección de la residencia Silvera Aspen Commons organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños con café y pastel para el agasajado. La sucursal número 1 de la Real Legión Canadiense en Calgary confirmó que Wright es el veterano de la Segunda Guerra Mundial más longevo de la ciudad.

El excombatiente reside en el complejo de viviendas para adultos mayores de Bridgeland desde el año 2012. La gerenta senior del centro, Sandi Montford, afirmó a Livewire Calgary: “Bill siempre ha sido un faro”.

Además, la funcionaria de la residencia destacó las cualidades personales del centenario en el trato cotidiano. “Él es la verdadera epítome de un ser humano tan amable y humilde”. Wright mantiene una participación constante en las ceremonias del Memorial Day que el centro realiza desde 2012.