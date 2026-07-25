Datos del censo revelan que 50,2 millones de personas nacieron fuera de EE.UU. y más de la mitad es latina

La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que en 2024 residían en el país norteamericano 50,2 millones de personas nacidas en el extranjero, una cifra que representa el 14,8% de la población total. Se trata del mayor registro en términos absolutos desde que existen estadísticas nacionales sobre el tema.

Cuántas personas nacidas en un país latino viven en EE.UU.

De acuerdo con el análisis oficial, el 51,4% de quienes nacieron fuera de EE.UU. proviene de Latinoamérica, con un estimado de 25,8 millones de personas según ese cálculo, mientras que Asia ocupa el segundo lugar con el 30,8%. Más atrás aparecen Europa, con el 9,7%, y África, con el 5,9%.

Un nuevo estudio del Censo de EE.UU. sobre las personas nacidas en el extranjero dio datos actualizados X @uscensusbureau

“Comenzando con el censo de 1850 y cada década desde entonces, hemos documentado la población nacida en el extranjero de nuestra nación”, indicó la agencia en redes sociales. El estudio revisó la evolución de la inmigración durante más de un siglo y medio y señaló que la composición de esta población cambió de forma gradual: pasó de un predominio europeo a una mayoría integrada por personas originarias de Latinoamérica y Asia.

Cómo cambió el origen de la población migrante en EE.UU.

Los registros históricos mostraron que en 1850 el 92,2% de la población nacida fuera de EE.UU. tenía origen europeo. Esa tendencia se mantuvo durante varias décadas debido a un sistema migratorio basado en cuotas según el país de procedencia.

El informe explicó que este esquema comenzó a modificarse tras la aprobación de una reforma migratoria en 1965. Esta normativa eliminó las cuotas por nacionalidad y priorizó criterios como la reunificación familiar, determinadas capacidades laborales y los programas de protección para refugiados.

Los datos más recientes confirman que, para el año 2024, la población nacida en el extranjero alcanzó su cifra más alta históricamente: 50,2 millones de personas, lo que equivale al 14,8% de la población total U.S. Census Bureau

A partir de esos cambios, la llegada de inmigrantes procedentes de Latinoamérica aumentó de manera sostenida entre las décadas de los 60 y 90. Como consecuencia, la población latina nacida en el extranjero pasó a ser la más numerosa después de 1980.

La población latina superó a la europea y luego creció la inmigración asiática en EE.UU.

El documento de la Oficina del Censo de EE.UU. indicó que el grupo de origen latinoamericano superó por primera vez al europeo en cantidad durante la década posterior a 1980. Su proporción aumentó diez puntos porcentuales o más en cada década entre 1960 y 1990.

El 51,4% de los nacidos en el extranjeros en Estados Unidos son latinos Freepik

Poco tiempo después ocurrió un cambio similar con la población asiática, que también pasó a ser más numerosa que la europea hacia 1990. Este grupo experimentó un crecimiento que aumentó en 10,4 puntos porcentuales en una sola década, al pasar de representar el 8,9% en 1970 al 19,3% en 1980.

Los especialistas señalan que, además de la reforma migratoria de 1965, otros acontecimientos internacionales influyeron en esta transformación. Entre ellos figuran los programas de reasentamiento de refugiados y la incorporación de trabajadores especializados provenientes de distintos países asiáticos.

Qué considera el censo de EE.UU. como población nacida en el extranjero

La Oficina del Censo aclaró que la categoría de personas nacidas en el extranjero incluye a quienes no eran ciudadanos estadounidenses al momento de nacer. En ese grupo se encuentran:

Ciudadanos naturalizados

Residentes permanentes

Estudiantes internacionales

Refugiados

Asilados

Extranjeros sin estatus migratorio regular

Aunque el número de 50,2 millones constituye un récord en términos absolutos, el porcentaje del 14,8% iguala el nivel registrado en 1890. Posteriormente, la participación de esta población disminuyó durante varias décadas hasta llegar al 4,7% en 1970 y luego inició un nuevo ciclo de crecimiento.

La información surgió principalmente de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), que recopila datos relacionados con el lugar de nacimiento, la ciudadanía y el año de llegada al país norteamericano. Estos registros permitieron seguir la evolución de la inmigración y los cambios demográficos que marcaron la composición de la población estadounidense desde 1850.