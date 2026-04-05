Adiós migrantes en NY, Chicago y Los Ángeles: el estudio que anticipa un freno al crecimiento económico

El número de nuevos migrantes que se asientan en las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, ha disminuido. La afirmación parte de un estudio realizado recientemente que evidenció cómo las jurisdicciones perdieron habitantes y enfrentan un desaceleramiento del crecimiento poblacional.

El estudio que muestra que cada vez más migrantes abandonan Nueva York, Chicago y Los Ángeles

Las diversas políticas federales orientadas a restringir la inmigración impactaron en los flujos hacia las principales ciudades del país.

Ante este escenario, Nueva York, Los Ángeles y Chicago figuran entre las zonas que experimentan una disminución porcentual significativa en la inmigración neta en comparación con el año anterior, según un informe compartido por The Washington Post.

La jurisdicción de Nueva York figuró entre las áreas que experimentaron una disminución porcentual significativa en la inmigración neta Freepik

La cifra se define como el porcentaje de aumento o disminución en la llegada de inmigrantes. Esto incluye tanto a los que llegaron de otros países como a los que se marcharon.

El estudio fue elaborado por la Brookings Institution, con base en datos publicados recientemente por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las tres áreas mencionadas registraron descensos netos de inmigración del 62% o más.

La caída del crecimiento poblacional en ciertas zonas de EE.UU.

En el área de Nueva York, William Frey, demógrafo de Brookings, informó un crecimiento poblacional de 32.000 personas entre julio de 2024 y finales de junio de 2025.

Esto representó una caída con respecto a las 291 mil del año anterior, lo que, según él, se debió en gran parte a la disminución del número de inmigrantes que residen en la región.

Cada vez más migrantes abandonan Nueva York, Chicago y Los Ángeles, según un informe publicado con datos de la Oficina del Censo Freepik

En Los Ángeles, un área que había experimentado crecimiento el año anterior, registró una tendencia similar. Además, la región de Washington experimentó una caída del 44%, según el análisis de Frey.

A nivel nacional: los números en rojo de la inmigración en EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), citado por The Washington Post, afirmó que durante los primeros ocho meses de 2025 la inmigración legal disminuyó drásticamente en EE.UU.

En total, ocho de cada diez condados de Estados Unidos experimentaron una desaceleración o disminución en su crecimiento poblacional durante el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025.

El análisis indica que las comunidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, como Laredo (Texas), Yuma (Arizona) y El Centro (California), registraron las mayores disminuciones porcentuales en el crecimiento poblacional.

Las autoridades atribuyeron este pronunciado descenso a “una tendencia nacional de menores niveles de migración internacional neta”.

“Los condados más grandes del país, como los del área metropolitana de Nueva York, suelen ser centros de migración internacional, recibiendo un gran número de inmigrantes internacionales y perdiendo personas que se trasladan a otras partes del país mediante la migración interna”, declaró George M. Hayward, demógrafo de la Oficina del Censo.

En su análisis, sostuvo luego que, debido a una menor afluencia de inmigrantes internacionales, “estos condados vieron disminuir su crecimiento demográfico o incluso experimentar una disminución”.

Asimismo, según la agencia, los condados de mayor crecimiento se encontraban en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia.

Cómo impacta la disminución de migrantes en las grandes ciudades

De acuerdo con otro informe de Brookings, el impacto también es económico, ya que la reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB).

“Estimamos que el ritmo sostenible de crecimiento mensual del empleo se situará entre 20.000 y 50.000 puestos de trabajo a finales de 2025 y creemos que podría ser negativo en 2026″, afirmaron los investigadores.