Estados Unidos, cada vez más latino: estos son los 15 apellidos más comunes en el país y García está en la lista
En 230 años, la población en EE.UU. se ha multiplicado por más de 84 y la migración latina ha generado cambios evidentes
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En 1790, la Oficina del Censo de Estados Unidos comenzó a registrar la lista de los apellidos más comunes. Por años, Smith, Johnson, Williams y Brown se han mantenido en los primeros lugares, pero en la publicación más reciente destacan nombres familiares latinos.
García, el apellido hispano más común en Estados Unidos
La Oficina del Censo dio a conocer los apellidos más frecuentes correspondientes a 2020. Durante décadas los primeros lugares se han mantenido sin cambios, pero a partir de 2010, el apellido García apareció en el número seis.
En el análisis se destaca que hubo un importante aumento de apellidos predominantemente hispanos entre 2000 y 2020. Como ejemplo, García ocupaba el octavo lugar en 2000, pero hoy se encuentra en el puesto seis. A su vez, Rodríguez llegó al octavo puesto y reemplazó a Davis.
La lista completa es la siguiente:
- Smith
- Johnson
- Williams
- Brown
- Jones
- García
- Miller
- Rodríguez
- Davis
- Martínez
- Hernández
- López
- González
- Wilson
- Anderson
Migración latina transforma estadísticas en Estados Unidos
Los apellidos más comunes en Estados Unidos que se han mantenido a lo largo de las décadas son de origen inglés, irlandés y escocés, dado que corresponden a los primeros colonos. No obstante, ahora los latinos reflejan el cambio poblacional.
De acuerdo con ThoughtCo, el número de apellidos hispanos entre los 25 más comunes se duplicó entre 1990 y 2000.
Aunque se trata solo de aproximaciones, este es el número de personas estimadas con los apellidos de origen latino más comunes:
- García: 1.149.510
- Rodríguez: 1.085.838
- Martínez: 1.039.848
- Hernández: 1.013.895
- López: 878.958
- González: 828.405
Las cifras evidencian que las personas de origen hispano o latino han aumentado de forma significativa su participación en la población, en alrededor de 14,2%, de acuerdo con la Oficina del Censo.
Cabe destacar que los apellidos predominantemente hispanos más comunes tienen un origen lingüístico común, lo que significa que representan una proporción mayor de la población en comparación con otros grupos.
El análisis expuso que los encuestados que se identificaron únicamente como blancos representan una proporción menor de la población, a pesar de encontrarse entre los 10 apellidos más comunes.
Nombres más comunes en Estados Unidos
Además de la lista de apellidos más comunes, el Censo también reveló cuáles son los nombres más utilizados de acuerdo con los datos correspondientes a 2020.
Los cinco nombres más populares para hombres fueron:
- Michael
- John
- James
- David
- Robert
Mientras que los nombres más comunes para las mujeres fueron:
- Mary
- María
- Jennifer
- Elizabeth
- Patricia
- Linda
En la lista de los 20 principales también se puede ver la influencia latina con nombres como José, María, Sandra y Laura.
Apellidos asiáticos también van en aumento en Estados Unidos
En la lista no solo destacan apellidos de origen hispano. El informe indica que la mayoría de los apellidos que experimentaron mayor crecimiento entre 2010 y 2020 tenían origen asiático. Zhang, Liu y Wang son ejemplos de los más comunes.
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