LA NACION

Con 111 años se convirtió en el hombre más longevo de los Estados Unidos y reveló el alimento que jamás dejó de consumir

Luis nació en Colombia, pero su vida lo llevó a instalarse en el país de Norteamérica; en una entrevista dio detalles de sus secretos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El País (Uruguay)
Luis Cano se convirtió en el hombre más anciano de Estados Unidos
Luis Cano se convirtió en el hombre más anciano de Estados Unidos

Luis Cano nació el 9 de diciembre de 1914 en Andes, Antioquia, y con el paso del tiempo su historia se transformó en un caso excepcional de longevidad. Hoy, a los 111 años, es considerado el hombre más longevo de Estados Unidos, un reconocimiento que alcanzó tras el fallecimiento de Eugene Baltes en 2024.

Hijo de Leocadio Cano y Ana Rita Vásquez, Cano emigró a Estados Unidos en 1990 junto a su esposa, Alicia Arango. Tras la muerte de ella en 2004, se instaló en el estado de Nueva Jersey para vivir acompañado por dos de sus hijas. Desde allí, su vida cotidiana transcurre de forma tranquila, marcada por el descanso y la reflexión.

Así le concedían a Luis Cano el reconocimiento de LongeviQuest
Así le concedían a Luis Cano el reconocimiento de LongeviQuest(Fuente: LongeviQuest)

En una entrevista con LongeviQuest, Cano compartió algunos de los hábitos que, según su experiencia, fueron determinantes para alcanzar una edad tan avanzada. “Tuve hábitos positivos y disciplina durante toda mi vida”, afirmó, aludiendo a una constancia que atravesó todas sus etapas.

La familia ocupa un lugar central en su historia. Estuvo casado desde 1948 con Alicia Arango Cano y juntos tuvieron diez hijos. Su descendencia incluye además once nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos, una red familiar que hoy forma parte esencial de su bienestar emocional.

Luis aseguró que su dieta se basa en frijoles, palta y vegetales
Luis aseguró que su dieta se basa en frijoles, palta y vegetales(Fuente: LongeviQuest)

Antes de emigrar, Cano desarrolló gran parte de su vida laboral en Colombia. Tras cumplir con el servicio militar en su juventud, decidió emprender y fundó una flota de buses que operaba en zonas rurales, una actividad que, según recuerda, estuvo marcada por el esfuerzo diario y la responsabilidad constante.

En cuanto a su estilo de vida, destaca la ausencia de hábitos nocivos. “Nunca fui amante de fumar o consumir licor”, señaló. A esto se suma la actividad física, que mantuvo de manera regular hasta los 105 años, y una alimentación basada principalmente en productos naturales. “Mi dieta siempre estuvo marcada por vegetales, frijoles y palta”, explicó, señalando la importancia de la nutrición en su longevidad.

El caso de Cano resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que la esperanza de vida promedio es de alrededor de 77 años en Colombia y de 79 en Estados Unidos. Superar los 110 años sigue siendo un fenómeno poco frecuente: solo un grupo muy reducido de personas logra alcanzar esa edad en el país norteamericano.

Luis destacó tener pensamientos y hábitos positivos a lo largo de la vida
Luis destacó tener pensamientos y hábitos positivos a lo largo de la vida(Fuente: LongeviQuest)

Entre otros casos destacados se encuentran Naomi Whitehead, de 115 años, considerada la mujer más longeva de Estados Unidos, y Edwin Martin, nacido en 1915, quien también ha alcanzado los 111 años. La historia de Luis Cano se suma así a los ejemplos excepcionales de longevidad en el mundo y refuerza una idea que se repite en muchos de estos casos: la disciplina, una alimentación sencilla y los hábitos saludables parecen jugar un papel clave.

El País (Uruguay)
Más leídas de Estados Unidos
  1. El precio oficial del Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra tras su lanzamiento en California
    1

    En EE.UU.: el precio oficial del Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra tras su lanzamiento en California

  2. La Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE
    2

    Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE

  3. La Corte protege un programa de asistencia gratuita frente a las presiones del estado
    3

    Victoria para migrantes en Texas: la Corte protege un programa de asistencia gratuita frente a las presiones del estado

  4. El fallo judicial que favorece a inmigrantes y Greg Abbott cuestiona a candidatos demócratas
    4

    Noticias de Texas: el fallo judicial que favorece a inmigrantes y Greg Abbott cuestiona a candidatos demócratas