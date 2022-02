De estrellas de TikTok a criptocriminales: la pareja acusada de blanquear 4500 millones de dólares

En el punto 谩lgido de la pandemia, cuando no estaba ense帽ando ruso, pintando o grabando canciones sobre los excesos de Wall Street, la rapera Heather Morgan, conocida en redes como Razzlekhan, se mostraba muy preocupada por la ciberseguridad.

鈥淟os ciberdelincuentes y los estafadores se est谩n aprovechando de esta irrupci贸n inesperada, lo que ha provocado un aumento de las estafas y los ciberdelitos鈥, escribi贸 la 鈥渆mprendedora serial鈥, en una columna de junio de 2020 para Forbes.

鈥淟a gente no siempre es lo que parece en Internet鈥, escribi贸 en la columna titulada: Expertos comparten consejos para proteger tu empresa de los ciberdelincuentes.

La rapera Heather Morgan conocida en redes sociales como Razzlekhan

Sus consejos son vistos ahora como la m谩xima hipocres铆a dado que la autodenominada 鈥淐ocodrilo de Wall Street鈥 se ha convertido en la cara del cibercrimen.

Morgan, de 31 a帽os, y su marido de origen ruso, Ilya 鈥淒utch鈥 Lichtenstein, de 34 a帽os, han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de intentar blanquear la asombrosa suma de 4500 millones de d贸lares en criptodivisas.

Si son condenados, se enfrentan a un m谩ximo de 25 a帽os de prisi贸n.

"Dutch" Ilya Lichtenstein

鈥淣unca me pareci贸 que tuviera un trabajo normal鈥, dijo a The Daily Beast Cindy Weisgram, cuando se enter贸 de que su prima hab铆a sido detenida. 鈥淓n un momento dado, hace unos tres a帽os... se mencion贸 que era millonaria... Siempre me pregunt茅 c贸mo hab铆a obtenido tanto dinero, pero... maldita sea鈥.

El caso

Morgan y Lichtenstein fueron detenidos el martes pasado en su departamento en un rascacielos de Wall Street por el presunto intento de blanqueo de bitcoins, que habr铆an sido robados de Bitfinex de Hong Kong, uno de los mayores intercambios de criptodivisas virtuales del mundo, en 2016. No est谩 claro si la pareja estuvo involucrada en el hackeo inicial que condujo al robo de las criptomonedas.

El bitcoin, que ten铆a un valor de unos 71 millones de d贸lares en el momento del hackeo, hab铆a aumentado su valor a 4500 millones de d贸lares en el momento de la redada el pasado 8 de febrero. Los agentes federales consiguieron incautar 3600 millones de d贸lares, lo que supone la mayor incautaci贸n financiera de la historia de Estados Unidos.

"Dutch" Ilya Lichtenstein y Heather Morgan

El monto robado se transfiri贸 supuestamente a una cartera digital controlada por Lichtenstein, que se describe a s铆 mismo como 鈥渆mprendedor tecnol贸gico, programador e inversor interesado en la tecnolog铆a blockchain, la automatizaci贸n y el big data鈥 en su cuenta de LinkedIn.

La pareja, que sigue detenida, supuestamente utiliz贸 varias t茅cnicas de blanqueo de dinero, seg煤n la denuncia. Los documentos judiciales afirman que crearon cuentas con identidades ficticias, moviendo la moneda robada 鈥渆n una serie de peque帽as cantidades鈥 que sumaban miles de transacciones, con el fin de evitar su detecci贸n.

Tambi茅n habr铆an repartido los fondos en diferentes bolsas de divisas virtuales, una situaci贸n que a veces levantaba sospechas y hac铆a que sus cuentas fueran congeladas con frecuencia, dicen los fiscales en la denuncia penal federal.

La rapera Heather Morgan conocida en redes sociales como Razzlekhan Facebook Razzlekhan

Morgan y Lichtenstein gastaron las ganancias ilegales en oro, NFTs 鈥搕okens no fungibles鈥 y una tarjeta de regalo de 500 d贸lares de Walmart, entre otras cosas, seg煤n la denuncia penal. Los fiscales alegan que el d煤o ten铆a una bolsa de celulares desechables en su hogar, y que Lichtenstein guardaba un archivo llamado 鈥減assport_ideas鈥 en su computadora.

Tambi茅n argumentan que se les deber铆a negar la fianza, calific谩ndolos de riesgos de fuga porque a煤n pueden tener acceso a grandes sumas de dinero. 鈥淟os acusados son sofisticados ciberdelincuentes y blanqueadores de dinero que presentan un grave riesgo de fuga y deben ser detenidos a la espera del juicio鈥.

Por su lado, el abogado de la pareja afirma que Morgan y Lichtenstein quieren formar una familia y no huir铆an de sus 贸vulos fecundados. 鈥淢organ congel贸 previamente varios de sus embriones en un hospital de Nueva York en previsi贸n de formar una familia juntos, ya que s贸lo puede concebir a trav茅s de la fertilizaci贸n in vitro porque sufre de endometriosis鈥, escribi贸 el abogado de la pareja, Samson Enzer, en una presentaci贸n.

Enzer tambi茅n apel贸 al buen comportamiento de sus clientes desde que fueron alertados que estaban bajo investigaci贸n. 鈥淎mbos se mantuvieron en su residencia en el bajo Manhattan... incluso despu茅s de que la investigaci贸n del gobierno se centrara en ellos鈥 hace varios meses.

El pasado de Morgan

Antes de su detenci贸n, la pareja de expertos en tecnolog铆a, que viv铆a en edificios de lujo en San Francisco y Nueva York con una gata bengal铆 llamada Clarissa, ostentaba constantemente en redes sociales su supuesto 茅xito estelar.

La rapera Heather Morgan conocida en redes sociales como Razzlekhan Facebook Razzlekhan

Maria Grineva, que trabaj贸 con Lichtenstein en Silicon Valley, se sorprendi贸 al enterarse de los cargos. 鈥淓stoy sorprendida鈥, dijo al New York Post. 鈥淢e parec铆a una persona muy honesta. Nunca me lo hubiese esperado鈥, a帽adi贸.

Heather Rhiannon Morgan naci贸 el 28 de mayo de 1990 en Ontario, Oreg贸n, y creci贸 en Tehama, una ciudad de poco m谩s de 400 habitantes en la zona rural del norte de California, donde la direcci贸n de sus padres figura como un apartado postal, seg煤n los registros p煤blicos y la orden de detenci贸n de Morgan.

Morgan creci贸 escuchando rap y so帽aba con ser una estrella del rap, pero de ni帽a ten铆a una voz aguda y un grave impedimento para hablar. Pas贸 sus primeros a帽os acudiendo a un fonoaudi贸logo.

鈥淭oda mi vida he estado acomplejada por mi voz鈥, escribi贸 en una columna de Forbes hace dos a帽os sobre c贸mo decidi贸 convertirse en rapera para superar sus inseguridades.

鈥淭ambi茅n me pusieron aparatos a los doce a帽os y tuve que llevarlos hasta la universidad鈥, continu贸. 鈥淢is dientes estaban tan inusualmente jodidos que probablemente sea un caso de estudio en varios libros de medicina鈥.

La rapera Heather Morgan conocida en redes sociales como Razzlekhan Facebook Razzlekhan

Deseosa de abandonar su entorno pueblerino, Morgan se march贸 sola a Jap贸n a los 19 a帽os. Un a帽o m谩s tarde, se traslad贸 a la capital turca, Ankara, donde afirma que aprendi贸 sus m谩s valiosas habilidades de negociaci贸n observando a los comerciantes de alfombras y a los due帽os de las tiendas en los zocos.

All铆 asisti贸 a la Universidad de Bilkent, donde 鈥渟imult谩neamente realiz贸 una investigaci贸n econ贸mica sobre la pol铆tica monetaria internacional y el comercio turco鈥, seg煤n su perfil de LinkedIn. Morgan hizo una licenciatura en econom铆a y relaciones internacionales en la Universidad de California, Davis, en 2011. Tambi茅n asisti贸 a la Universidad Americana de El Cairo, donde estudi贸 un posgrado.

鈥淧arte de mi estrategia implica crear siempre un sentido de reciprocidad鈥, escribi贸 en otra columna de Forbes, sobre por qu茅 las mujeres suelen ser mejores negociadoras que los hombres. 鈥淓n otras palabras, si le das a alguien un regalo realmente considerado, es mucho m谩s probable que haga negocios contigo鈥.

A los 23 a帽os, Morgan descubri贸 que era tan buena vendiendo que decidi贸 crear sus propias empresas que ayudaban a los clientes a armar 鈥減lantillas de correo electr贸nico altamente personalizadas... utilizando la teor铆a del juego, la ciencia de los datos y las mejores pr谩cticas probadas de redacci贸n鈥, seg煤n su cuenta de LinkedIn. Las empresas pronto generaron 鈥渕illones鈥, ha dicho.

Seg煤n inform贸 The New York Post, Morgan conoci贸 a Lichtenstein en San Francisco en 2014, cuando se convirti贸 en 鈥渁sesor鈥 de SalesFolk, la empresa que Morgan puso en marcha en 2009. Los registros p煤blicos los muestran compartiendo un departamento en un lujoso rascacielos de la ciudad en 2017.

Lichtenstein naci贸 en Rostov, una ciudad portuaria de Rusia, en 1987, seg煤n su orden de detenci贸n, aunque no est谩 claro cu谩ndo se traslad贸 a Estados Unidos con su familia.

Su padre, Yevgeny Lichtenstein, originalmente Likhtenshteyn, trabaja como agente inmobiliario en Chicago, seg煤n los registros p煤blicos.

Carteles de Razzlekhan en la ciudad de Nueva York Facebook Dutch Ilya Lichtenstein

Lichtenstein creci贸 en Glenview, Illinois, y asisti贸 a la Universidad de Wisconsin en Madison, donde se licenci贸 en psicolog铆a en 2010, seg煤n LinkedIn. Despu茅s de la universidad, se march贸 a San Francisco y cofund贸 MixRank, 鈥渦na plataforma de descubrimiento de clientes鈥 que ayudaba a los equipos de ventas a explorar nuevos mercados.

Lichtenstein le propuso matrimonio a Morgan en junio de 2019 con un gran gesto: decidi贸 llenar la ciudad de Nueva York de vallas publicitarias y carteles promocionando el alter ego rapero de Morgan. 鈥溌e compromet铆 con mi mejor amiga y la mujer de mis sue帽os!鈥, dijo entonces en redes sociales.