De película: apareció una serpiente en el avión y los pasajeros entraron en pánico

Casi como si se tratara de un guion de Hollywood, una serpiente viva causó una auténtica “turbulencia emocional” en un vuelo de United Airlines.

El lunes pasado, los pasajeros entraron en pánico luego de que el pequeño réptil fue avistado cuando el avión se detuvo en el Aeropuerto Internacional de Newark. El aterrizaje se acababa de efectuar, alrededor de la 1.15 pm, tras un recorrido de dos horas desde Tampa.

De acuerdo con el reporte de 12 New Jersey, rodaban hacia la puerta cuando los gritos que provenían de la clase ejecutiva irrumpieron en el avión. Aunque suena al argumento de la película Terror a bordo (Snakes on a plane, según su título original) no se necesitó la ayuda de Samuel L. Jackson cuando un pasajero vio la serpiente debajo de sus pies tras llegar al aeropuerto. En ese filme, se aborda una historia ficticia en la que criminales liberan docenas de serpientes venenosas en un avión de pasajeros para matar a un testigo por juicio de asesinato.

En esta ocasión, el resbaladizo polizón era una serpiente liga (típica de estados Inidos) que viajó a bordo del avión Boeing 737-800, en el vuelo 2038 de United Airlines que partió en Tampa. Cuando la vieron, los pasajeros se aterrorizaron y levantaron sus pies para evitar tener contacto. En tanto, los miembros de la tripulación fueron alertados, pero quienes fueron testigos del encuentro vivieron una oleada de emociones intensas, desde llantos hasta total rechazo.

Sin heridos tras la aparición de la serpiente

Un portavoz de United Airlines afirmó que los oficiales del vuelo informaron del hecho a las autoridades correspondientes (AP Foto/Jeff Chiu, File)

A pesar del pánico, no se registraron heridos. Un portavoz de la autoridad aeroportuaria dijo que una vez que el avión llegó a la puerta de embarque, los oficiales abordaron y retiraron a la serpiete, que finalmente fue liberada en la naturaleza. Por el momento, no se sabe nada de cómo hizo para ingresar a la aeronave.

Por su parte, un testigo a bordo le dijo a News 12 The Bronx que “los pasajeros de clase ejecutiva gritaron y levantaron los pies”, mientras el avión se dirigía a la pista. Al ser consultado por el incidente, el portavoz de United añadió que los miembros de la tripulación fueron notificados y llamaron a las autoridades apropiadas para que se ocuparan de la situación.

Finalmente, con el camino despejado, los pasajeros pudieron desembarcar con su equipaje, mientras las autoridades hicieron una búsqueda de cualquier otro reptil, pero no se halló ninguno. Esta interrupción causó un retraso de 20 minutos antes de que el avión partiera a Fort Myers, en Florida.

De acuerdo con la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, hay varios tipos de serpientes ligas que normalmente se conocen como serpientes de jardín. No son venenosas y ayudan a controlar las plagas.

Una serpiente causó terror en un vuelo de United Airlines; la foto es solo ilustrativa Unsplash

