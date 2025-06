Tenía 57 años: de qué murió Rebekah Del Río, “La llorona de Los Ángeles”

Rebekah Del Río, una de las cantantes más aclamadas de la década de 1990, que se volvió inolvidable gracias a una de las películas más famosas de David Lynch, murió el pasado 23 de junio, según confirmaron autoridades de Los Ángeles.

De qué murió Rebekah Del Río, “La llorona de los Ángeles”

La artista estadounidense fue hallada sin vida en su residencia de Los Ángeles el 23 de junio y la Oficina Forense local, confirmó su fallecimiento a los 57 años. Hasta el momento no trascendió más información acerca de las causas de su fallecimiento, consignó Variety.

Del Río se convirtió en una de las cantautoras más prolíficas de la escena musical en los años 90, que llegó a encabezar varias obras de culto, entre las que destaca su participación en el filme Mulholland Drive (Sueños, misterios y secretos) de David Lynch, al interpretar “Llorando”.

De acuerdo con 20Minutos, “Llorando” es una reinterpretación en español de la canción “Crying” de Roy Robinson, y popularidad se debe en cierta medida a su vínculo con el fallecido cineasta.

El director y la cantante se conocieron en esa década, gracias a Brian Loucks, agente en común, justo cuando Dle Río acababa de grabar una canción que le había enamorado en Nashville.

Antes de saltar a la fama internacional, Del Río había intentado abrirse paso en la escena musical de San Diego, pero terminó por mudarse a Los Ángeles para alcanzar cierta notoriedad. Fue en ese momento que su camino se cruzó con Lynch, quien le propuso interpretar “Llorando” en el episodio piloto de una serie en la que trabajaba, de allí que fuese conocida popularmente como “La llorona de Los Ángeles”.

La serie que Lynch apalabró con ABC era Mulholland Drive, que al final se convirtió en una película en 2001, y en la que Rebekah interpretó “Llorando” en una de las escenas climáticas de la cinta protagonizada por Naomi Watts y Laura Harring.

La participación de Rebekah Del Río en el cine y la música

Aunque en la película de Lynch, la escena donde Del Río canta “Llorando” era supuestamente un playback, Rebekah dijo a IndieWire en 2022 que cantó en todas las tomas que se hicieron para dar una sensación real y para que las protagonistas experimentaran su interpretación.

Rebekah del Río. rebekahdelrio.com

Después de su breve participación en el filme, el director y guionista Richard Kelly la llamó para formar parte de la película de ciencia ficción Southland Tales, en la que del Río cantó “The Star-Spangled Banner” en la escena final del clásico de culto de 2006. Su voz también se puede apreciar en películas como Sin City, Man on Fire y Streets of Legend.

Su vínculo con Lynch continuó el resto de la carrera del cineasta, quien murió en enero de 2025 a los 78 años, en donde Del Río actuó junto a Moby en una escena que cierra el episodio de la serie “Twin Peaks; The Return”- También participó en la gira de The Red Room Orchestra Plays the Music of Twin Peaks, añade Variety.

Dos semanas antes de su muerte, Rebekah del Río participó en una proyección benéfica de Mulholland Drive en la Sociedad de Investigación Filosófica de Los Ángeles.

Quién era Rebekah del Río

Rebekah Coronado, conocida como Rebekah Del Río, nació el 10 de julio de 1967 en San Diego County, California. Fue una actriz y compositora estadounidense, reconocida por sus interpretaciones en las películas Mulholland Drive, Southland Tales, Sin City y la serie Twin Peaks: The Return, según datos de IMDB.

Rebekah del Río. rebekahdelrio.com

Además de los filmes de culto, Del Río participó en otros largometrajes como This Teacher en 2018, 2307 Winter ‘s Dream (2018) y Rabbits en 2002.