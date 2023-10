escuchar

El actor Dean Cain, recordado por protagonizar la serie de los años 90, Lois & Clark: The New Adventures of Superman (Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman), reveló las razones por las que decidió dejar California para vivir en Las Vegas, Nevada. “Es el gobierno más grande y ridículo”, afirmó en una entrevista, en la que criticó temas como los impuestos, las regulaciones y nuevas políticas.

En un encuentro con Fox News, el actor de 57 años explicó los factores que lo motivaron a vender su casa en California por US$6,25 millones de dólares: “Mi hogar en Malibú iba a ser mi hogar para siempre (....) ahí era donde iba a morir, y todo iba a estar bien. El clima es inmejorable. Además, tenía una casa encantadora con las vistas más increíbles”. Sin embargo, desde su perspectiva, los gobiernos pueden arruinar un área, como en California.

En junio, luego de darse a conocer que Cain había sido otra de las celebridades que dejó el estado, el actor platicó con la cadena de noticias y expresó: “Me encanta California. Es el estado más hermoso. Todo es maravilloso excepto las políticas. Son simplemente terribles. Las políticas fiscales, las políticas suaves contra el crimen, para las personas sin hogar”.

El actor dio las razones por las que considera que Nevada es mejor @deuces1966

El Superman que dejó California por Las Vegas

Cain indicó que lo que pasa en California, con el gobierno de Gavin Newsom y el liderazgo demócrata en la Cámara y en el Congreso lo han convertido en el “más grande y ridículo”, con “impuestos increíbles, regulaciones horribles para los negocios”. “Están recibiendo el impuesto a la gasolina más alto del país, sobre las ventas, a los alimentos, a la energía, al gas natural. Es como si estuvieran tratando de sacar a la gente de allí con impuestos”.

“Siento que algún día vendrán a buscarme y decir: ‘Lo siento, señor. Esto es demasiado bueno para usted. Tiene que regresar con nosotros a esta tierra de ridiculez’. Espero que eso no suceda”, comentó el actor que dio vida en la década de los 90 a Superman. En la misma entrevista para Fox News expresó que se sentía afortunado de tener el dinero y los recursos para abandonar el Estado Dorado.

El histrión mencionó que sabía de muchas personas que quieren salir de California, pero simplemente no pueden hacerlo. “Me fui. Me mudé a Las Vegas. Ahora vivo en Nevada. Tengo una casa diez veces más bonita. No estoy bromeando. Una casa diez veces más bonita que la que tenía en Malibú”.

Dean Cain es recordado por interpretar a Superman en los años 90 Supermuseum/Twitter @RealDeanCain

Dean Cain disfruta de su nueva vida en Nevada

A unas semanas de llegar al estado de Nevada, Cain afirmó que mudarse había sido una decisión inteligente: “Mi hijo es diez veces más feliz aquí en Las Vegas. Si quisiera hacer algo fuera de Malibú, me tomaba de 45 minutos a una hora para llegar a cualquier parte. Aquí, lo más que conduzco son 20 minutos”. Además, habló de los impuestos, uno de los factores principales que lo hizo dejar California.

“No hay impuestos estatales sobre la renta y todos los equipos deportivos del mundo que nos gustaría ver pasan por aquí”. Sin embargo, hay un detalle que el hombre sí extraña, el clima “perfecto” en Malibú. Aun así, señaló que muchas otras áreas de California registraban con frecuencia temperaturas tan altas como las de Las Vegas.