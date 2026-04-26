La reacción de la viuda de Charlie Kirk al ser evacuada por la amenaza en la cena con Trump

Mientras el presidente Donald Trump era evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel, los asistentes del evento también abandonaron las instalaciones del Hotel Hilton, en Washington. Una de ellas fue Erica Kirk, viuda de Charlie Kirk, quien fue vista mientras salía del lugar acompañada por un efectivo de seguridad y visiblemente conmocionada por lo sucedido.

En el video que se volvió viral en redes se ve a la mujer de 37 años angustiada, que dice entre lágrimas: “Sólo quiero irme a casa”.

La viuda de Kirk —el activista republicano que murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en una universidad de Utah en septiembre del año pasado— fue vista en uno de los pasillos del hotel junto a un miembro de seguridad, que llevó a cabo un protocolo para evacuar a todos los presentes.

Erika Kirk lloró tras el intento de ataque que tuvo lugar este sábado por la noche en Washington

Kirk era director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. También era muy cercano a Trump y su muerte generó amplia conmoción en Estados Unidos.

El presidente estadounidense y altos funcionarios de su administración también fueron evacuados abruptamente luego de que se escucharan los disparos en medio del evento. Entre ellos se encontraban también la primera dama Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance y cientos de periodistas.

Además, varios miembros del gabinete y altos funcionarios de su equipo estaban entre los asistentes. El secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra; Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., estaban en el salón. El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

Otro de los videos que se difundieron muestra el momento en el que Trump escucha el estruendo y se resguarda detrás de la mesa en la que estaba sentado.

Donald Trump debió ser evacuado

Muchos de los 2600 asistentes se cubrieron y los camareros huyeron hacia la parte delantera del salón de actos. Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

Ninguno de los funcionarios resultó herido, al tiempo que el sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario. “Creen que era un lobo solitario”, añadió.

Más adelante, mediante su cuenta oficial en Truth Social, el presidente de EE.UU. publicó un video en el que se ve que la persona sospechada de ser la autora del episodio vivido en Washington este sábado por la noche pasa corriendo y logra superar a un puesto de seguridad.

El agresor de Trump al ser detenido.

Los organizadores en un primer momento dijeron que esperaban reanudar el evento, pero luego señalaron que el propio Trump -que tenía previsto dar un discurso esta noche- lo reagendaría dentro de los próximos 30 días.

La asistencia de jefe de Estado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —su primera vez como presidente en el evento— era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes críticas y ataques.