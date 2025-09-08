LA NACION

Demócratas publican carta dirigida a Epstein, supuestamente firmada por Trump, quien niega autoría

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Demócratas publican carta dirigida a Epstein, supuestamente firmada por Trump, quien niega autoría
Demócratas publican carta dirigida a Epstein, supuestamente firmada por Trump, quien niega autoríaEvan Vucci - AP

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a Jeffrey Epstein, supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta. El presidente presentó una demanda de US$10.000 millones contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Quisieron pasar sus Labubu de US$513.937 por Seattle, pero a la CBP algo le llamó la atención
    1

    “No son bienvenidos”: quisieron pasar sus Labubu de US$513.937 por Seattle, pero a la CBP algo le llamó la atención

  2. Vuelve el menú por 5 dólares a McDonald’s: qué incluye y cuándo estará disponible
    2

    Vuelve el menú por 5 dólares a McDonald’s: qué incluye y cuándo estará disponible

  3. Jennifer Aniston revela cuál es la comida latina a la que no se puede resistir
    3

    Jennifer Aniston revela cuál es la comida latina a la que no se puede resistir

  4. Cómo es el cinturón que se disputarán en EE.UU. con herencia latina
    4

    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el cinturón con herencia latina que se disputarán en EE.UU.

Cargando banners ...