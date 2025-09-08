Demócratas publican supuesta carta de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

La nota fue escrita dentro del dibujo del contorno de una mujer desnuda, está firmada por Trump y supuestamente es parte de un libro de cartas de los amigos de Epstein, que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell -que cumple una condena de 20 años de prisión- con ocasión de su cumpleaños 50.

Poco después de la divulgación de la misiva, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que "está muy claro que el presidente Donald Trump no hizo este dibujo y no lo firmó".

Karoline Leavitt denunció en X "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Trump y el financista.

La nota presenta una suerte de diálogo entre "Donald" y "Jeffrey".

"Tenemos ciertas cosas en común", dice Donald. "Sí, las tenemos, ahora que lo pienso".

"Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?", agrega Trump. "De hecho, me quedó claro la última vez que te vi", responde Jeffrey.

Al final de la nota, Donald afirma: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto".

- Demanda contra WSJ -

El presidente republicano, de 79 años, demandó por US$10.000 millones al diario Wall Street Journal después que éste informó primero sobre la existencia de la carta, insistiendo en que él nunca la envió.

"El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de forma agresiva", advirtió Leavitt este lunes.

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

Según The Wall Street Journal, el nombre del presidente Donald Trump figuraba entre los cientos de documentos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se han encontrado pruebas de irregularidades.

Partidarios de Trump han seguido el caso por años y sostienen que élites del "Estado Profundo" protegieron a conocidos de Epstein en el Partido Demócrata y en Hollywood.

rle-des/sms/mel/mr/val/mel