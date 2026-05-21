Revelan que Isabel II estaba “muy interesada” en que el expríncipe Andrés sea nombrado enviado comercial del Reino Unido

LONDRES (AP) — El gobierno británico difundió este jueves archivos confidenciales sobre la designación del expríncipe Andrés como enviado comercial del Reino Unido. La documentación expuso el fuerte “interés” que la reina Isabel II le compartió entonces al jefe del organismo correspondiente para que su hijo ocupe el puesto.

Según informó CNN, entre los documentos desclasificados figura una carta reservada enviada por David Wright, entonces director del organismo de comercio británico, al ministro de Relaciones Exteriores de la época, Robin Cook. Allí señalaba: “La Reina está muy interesada en que el duque de York asuma un papel destacado en la promoción de los intereses nacionales”.

Isabel intervino para que Andrés sea nombrado enviado comercial Kirsty Wigglesworth - AP

Los archivos fueron publicados tras una moción especial impulsada por el Parlamento británico y salieron a la luz meses después de que legisladores cuestionaran duramente al hermano del rey Carlos III por haber priorizado, presuntamente, su vínculo personal con el financista Jeffrey Epstein por encima de los intereses del Reino Unido. Según esas acusaciones, Andrés habría aprovechado su rol institucional para compartir información sensible con el empresario estadounidense.

La documentación difundida incluye también una circular enviada a agregados comerciales británicos en distintos países, en la que se advertía que la exposición pública del integrante de la realeza requeriría una “gestión mediática cuidadosa y, en ocasiones, estricta”.

En otro de los textos, Isabel II sostenía que asumir un “rol prominente” en la promoción comercial internacional complementaría de manera beneficiosa la carrera naval de Andrés Mountbatten-Windsor en la Marina británica.

El príncipe Andrés con una de las víctimas, Virginia Roberts, y Ghislaine Maxwell en 2001 Virginia Roberts

La actitud de Isabel confirmaría la noción difundida históricamente por los medios de que tenía un cierto favoritismo por Andrés, lo que podría haberla llevado a ser menos rigurosa ante los vínculos de su hijo con figuras como Jeffrey Epstein.

El actual ministro de Comercio, Chris Bryant, se refirió al contenido de los archivos y afirmó ante el Parlamento que “no se encontró evidencia de que se hubiera realizado un proceso formal de debida diligencia o verificación” antes de concretar el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor para el cargo.

Bryant explicó que la designación del expríncipe respondió a una continuidad de la participación de la familia real en tareas de promoción del comercio y la inversión, luego de que el duque de Kent dejara sus funciones como vicepresidente de la Junta de Comercio de Ultramar.

El rey Carlos le retiró los honores a su hermano por lo trascendido Joanna Chan - AP

Andrés ocupó el cargo de representante especial para comercio internacional entre 2001 y 2011. Sin embargo, abandonó sus funciones tras una ola de críticas por sus contactos con dirigentes de países como Libia y Azerbaiyán, además de las crecientes controversias en torno a su relación con Epstein.

El año pasado, el rey Carlos III le retiró varios honores y distinciones reales en un intento por distanciar a la Corona del escándalo judicial que involucró al príncipe en Estados Unidos.

Bryant fue especialmente duro al describir el desempeño del duque de York: lo calificó como un “hombre grosero, arrogante y con aires de superioridad, incapaz de distinguir entre el interés público, que decía servir, y su propio interés privado”. Además, sostuvo que utilizó sus misiones oficiales para una “labor de autoenriquecimiento”.