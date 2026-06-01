Revés y freno para el ICE: evalúan vender los almacenes adquiridos para detenciones masivas

En un cambio de las políticas federales, la nueva administración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evalúa vender los almacenes que adquirió este año para alojar a inmigrantes. La conducción de Markwayne Mullin analiza si los recintos son necesarios y si justifican su costo.

Por qué el ICE evalúa vender los almacenes comprados para detenciones masivas

A principios de año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumentó la capacidad de detención de migrantes a través de la compra de mega almacenes. La acción se concretó con la adquisición de 11 centros que servirían para la detención de indocumentados. Sin embargo, hasta ahora no se pusieron en funcionamiento.

El objetivo de la compra de megaalmacenes del ICE era aumentar la capacidad de detención a 100 mil migrantes Charlie Riedel - AP

Tras la salida de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el nuevo funcionario asignado para el cargo introdujo un cambio de políticas. Según NBC News, pronto podrían poner a la venta los almacenes.

Sin embargo, por ahora todavía es un planteamiento. Las autoridades aclararon que todavía no se tomó una decisión definitiva. Además, los funcionarios señalaron que el ICE también considera vender varios aviones que fueron comprados o arrendados durante la gestión de Noem. Históricamente, se utilizaban aeronaves alquiladas, pero el gobierno de Donald Trump fue el primero en adquirir las propias.

El plan que tenía el ICE para aumentar la capacidad de detención de migrantes

El objetivo bajo la gestión de Noem era incrementar la capacidad de detención a 100 mil inmigrantes. Con este número en mente, la agencia federal pretendía extender la implementación de la política de deportación masiva del presidente Trump, cuyas medidas llevaron a cientos de miles de expulsiones desde su asunción.

Las operaciones continuaron este año, y en marzo de 2026 se llevaron a cabo 225 vuelos de expulsión hacia 46 países. Esto representa un incremento del 23% respecto a febrero, según un análisis de Human Rights First. Además, el número de destinos aumentó en un 48% en comparación con el mes anterior.

No obstante, la administración del DHS experimentó un cambio notable en cuanto a su plan de detenciones masivas desde la asunción de Mullin. Ahora, ya no se considera una necesidad esencial cumplir con el objetivo de 100 mil camas o plazas de detención.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

“Bajo el nuevo liderazgo, el DHS evalúa todos nuestros recursos, incluidas las aeronaves, para maximizar la eficiencia y seguir cumpliendo con la misión del presidente Trump de garantizar la seguridad nacional para todos los estadounidenses”, expresó un funcionario a NBC.

En esa línea, agregó que Mullin está “totalmente centrado en garantizar que se satisfagan las necesidades del departamento, a la vez que administra de la mejor manera posible los fondos de los contribuyentes”.

Cuántos migrantes tiene detenidos actualmente el ICE en EE.UU.

Actualmente, el número de personas bajo custodia está lejos del objetivo del DHS bajo la dirección de Noem. El rastreador de Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de recopilación de datos de la Universidad de Syracuse en Nueva York, registra que al 4 de abril de 2026 había 60.311 extranjeros detenidos.

Del total, 42.722 (70,8%) no tienen antecedentes penales. Además, muchos de los condenados habían cometido solo delitos menores, como infracciones de tránsito.

La nueva administración del DHS considera que los almacenes adquiridos por el ICE son costosos e innecesarios Archivo

Si el ICE decidiera vender finalmente los almacenes, su valor podría ser objeto de análisis. El ayuntamiento de Social Circle, un suburbio de Atlanta, Georgia, sostuvo que se pagó más de cinco veces el valor previamente tasado por la propiedad, en un momento en que la decisión estaba en el centro de la polémica.

Ante la posibilidad de venta, el administrador municipal de Social Circle, Eric Taylor, se mostró escéptico sobre la decisión final. “Lo creeré cuando lo vea”, manifestó.