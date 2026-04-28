Retrocede el ICE: la Justicia bloquea el almacén de US$100 millones que iba a alojar a 1500 migrantes

El plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para ampliar su capacidad de detención migratoria tuvo un revés judicial en Maryland. Un juez federal frenó la reconversión de un enorme depósito valuado en alrededor de 100 millones de dólares que la administración Donald Trump pretendía transformar en un centro para alojar y procesar hasta 1500 migrantes.

El depósito en Maryland que obligó al ICE a cambiar su estrategia

En Williamsport, Maryland, el ICE compró un almacén con planes de convertirlo en una instalación para “alojar y procesar temporalmente” a 500 migrantes y eventualmente hasta 1500 personas, explicó The New York Times.

La demanda estatal argumentó con éxito que el gobierno federal omitió los estudios de impacto ambiental obligatorios antes de planificar una instalación de gran escala en una zona ecológicamente sensible Morgan Lee - AP

Las autoridades estatales llevaron el caso ante la Justicia al argumentar que el proyecto generaría consecuencias ambientales inevitables y que el gobierno federal no había cumplido con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).

En la demanda, Maryland sostuvo que transformar ese enorme depósito en un centro migratorio de gran escala afectaría intereses ambientales, económicos y de salud pública del estado. Entre las principales preocupaciones aparecieron posibles daños sobre recursos naturales, el sistema cloacal y un curso de agua que desemboca en el río Potomac, además de un hábitat relevante para especies protegidas por el estado.

La decisión del juez federal de Maryland que derriba el plan del ICE

Por su parte, el juez de distrito Brendan Hurson coincidió con buena parte de esos argumentos y resolvió bloquear el proyecto. Su fallo apuntó a la ausencia de una revisión ambiental formal.

Las autoridades de Maryland alertaron que la sobrecarga de los sistemas de alcantarillado en el centro propuesto podría contaminar cursos de agua que desembocan directamente en la cuenca del Potomac ACLU

Según detalló el medio citado, Hurson remarcó que el edificio originalmente era una instalación de procesamiento de carga con apenas cuatro baños y dos bebederos de agua. Su transformación en un lugar de residencia temporal y espacio de trabajo para cientos o incluso miles de personas, sostuvo, podría generar serios problemas de infraestructura y riesgos para el ecosistema local.

En su resolución, el magistrado escribió que, de haber cumplido con la ley, el DHS probablemente habría detectado que esa conversión “pondría en peligro la salud y la seguridad del ecosistema circundante de múltiples maneras”, especialmente por la probable sobrecarga del sistema de alcantarillado.

El objetivo de ICE: más espacio para detenciones y deportaciones

La iniciativa en Maryland forma parte de un esfuerzo mayor para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en todo el país norteamericano. Actualmente, la administración mantiene bajo custodia a unas 58.000 personas, una cifra que quedó lejos de la meta oficial de alcanzar 100 mil camas antes de que terminara el año pasado, explicó The New York Times.

Para cerrar esa brecha, el ICE comenzó a comprar almacenes comerciales con la intención de reacondicionarlos como centros de detención temporales.

El fallo del juez Brendan Hurson destacó que el edificio, diseñado originalmente para carga, solo contaba con cuatro baños, lo que lo hacía inhabitable para albergar hasta 1500 personas simultáneamente ICE

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional ya adquirió 11 depósitos en distintos puntos del país norteamericano por aproximadamente US$1000 millones.

La estrategia también busca reducir la dependencia del gobierno respecto de contratistas privados y de instalaciones manejadas por estados, con el objetivo de tener mayor control directo sobre estos espacios. Sin embargo, el avance del programa encontró resistencia en las comunidades donde se ubican esos inmuebles.

Demandas en varios estados contra el ICE y dudas dentro del propio gobierno

Maryland no es el único frente judicial abierto. Hasta el momento, existen impugnaciones similares en Nueva Jersey, Michigan y Arizona, todas centradas en el mismo argumento: la administración avanzó sin cumplir con las exigencias de la Ley Nacional de Política Ambiental.

Superpoblación en el centro de detención del ICE en Arizona: la denuncia de tres legisladores

Desde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron públicamente su accionar y aseguraron que la agencia respetó la legislación vigente. Además, acusaron a sectores liberales de utilizar las demandas ambientales como una herramienta para frenar la campaña de deportaciones impulsada por Trump.

Todd Lyons, director interino de ICE, defendió el proyecto y sostuvo que las futuras instalaciones serían desarrolladas bajo estándares adecuados. “En realidad, se trata de reacondicionarlo para convertirlo en un centro de detención del que realmente estaremos orgullosos, uno que realmente tendrá estándares”, afirmó.