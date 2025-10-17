Qué significa el Arco del Triunfo de Francia que Donald Trump quiere construir en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló esta semana que tiene planes para construir un Arco del Triunfo en Washington D. C. Aunque la versión más conocida de este monumento es la que se encuentra en París, Francia, en realidad existen múltiples arcos en el mundo y todos ellos comparten un significado similar.

El significado del Arco del Triunfo que Trump quiere construir en Washington

El 15 de octubre de 2025, Donald Trump anunció en una conferencia en la Casa Blanca que planea construir un Arco del Triunfo en la capital del país. El proyecto tendrá el objetivo de conmemorar el aniversario 250 de la Independencia de EE.UU., el cual se celebrará el 4 de julio de 2026, reportó la revista TIME.

Como señala su nombre, un Arco del Triunfo es una estructura de gran tamaño con forma de arco y que cuenta con dos o más columnas. National Geographic explicó que este tipo de monumentos comenzaron a construirse en la antigua Roma.

Estas edificaciones suelen celebrar un acontecimiento o a una persona importante en la historia de un país. Por ejemplo, el Arc de Triomphe en París se erigió en honor los éxitos militares del emperador Napoleón, de acuerdo con lo consignado por National Geographic.

Uno de los Arcos del Triunfo más importantes de Italia se encuentra en Roma: se llama el Arco de Tito y se construyó para recordar las victorias del emperador del mismo nombre.

Ed O’Keefe, reportero de CBS, le preguntó a Donald Trump durante la conferencia de prensa para quién será el Arco del Triunfo que planea edificar en Washington D. C. “Para mí. Será hermoso”, contestó el presidente, según TIME.

Cómo se verá el Arco del Triunfo propuesto por el presidente

Un alto funcionario de la Casa Blanca le aseguró a CNN que la idea y el diseño de este proyecto fueron de Donald Trump. “Él ha sido parte del proceso en cada paso del camino”, detalló el oficial.

El diseño fue propuesto por Donald Trump e ilustrado por Harrison Design (Truth/@realDonaldTrump)

En la presentación, el presidente mostró los modelos del monumento, los cuales se ven como la ilustración que compartió el 10 de octubre en la red social Truth. Dicha pieza fue creada por la firma arquitectónica Harrison Design.

La propuesta cuenta con dos columnas, dos esculturas de águilas y una figura alada dorada que se encuentra en la cima del arco. CNN señaló que la estructura es similar a la del Arc de Triomphe en París.

Esta no sería la primera vez que la ciudad francesa inspira al presidente. En 2017, Donald Trump estuvo presente en una procesión del Día de la Bastilla.

El evento lo motivó para crear su propio desfile militar, según CNN, el cual se llevó a cabo el 14 de junio de 2025. Ese día fue el aniversario 250 del ejército de Estados Unidos y también el cumpleaños número 79 de Trump.

En dónde se ubicará el Arco y cuándo comenzará a construirse

BBC informó que el arco podría construirse cerca del río Potomac, enfrente del Cementerio Nacional de Arlington. Donald Trump explicó que su objetivo es que el monumento le dé la bienvenida a las personas que llegan a la capital sobre el Puente Arlington Memorial.

El monumento sería colocado en la rotonda que se ubica entre el Puente Arlington Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington (Wikimedia Commons/National Park Service. U.S. Department of the Interior)

“Cada vez que alguien cruza ese hermoso puente hacia el Monumento a Lincoln, literalmente dicen que algo debería estar allí”, aseguró el presidente. Trump detalló que existen tres posibles tamaños para el Arco del Triunfo y que el más grande es su favorito.

De acuerdo con BBC, durante la conferencia de prensa no se especificó cuándo comenzará la construcción del proyecto ni el presupuesto que le dedicará el gobierno.

La única información que compartió Donald Trump al respecto fue que el proyecto ya estaba “completamente financiado” y que parte del dinero vendría del sobrante tras la remodelación del salón de baile de la Casa Blanca.