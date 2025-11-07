Desempleo en EEUU: buscadores de empleo enfrentan la peor contratación en una década

WASHINGTON (AP) — Cuando Carly Kaprive dejó un trabajo en Kansas City y se mudó a Chicago hace un año, pensó que le tomaría de tres a seis meses encontrar un nuevo puesto. Después de todo, la gerente de proyectos de 32 años nunca había estado desempleada por más de un trimestre.

En cambio, después de enviar 700 solicitudes, aún no consigue empleo, en una búsqueda frustrante y prolongada que es mucho más difícil que cuando buscó trabajo hace solo un par de años. Con la incertidumbre sobre las tasas de interés, los aranceles, la inmigración y la inteligencia artificial en gran parte de la economía, algunas empresas con las que se ha entrevistado han decidido abruptamente no cubrir el puesto.

“Definitivamente me he encontrado con roles que se eliminan por completo a mitad de la entrevista, que no van a seguir adelante ni siquiera contratando a nadie”, expresó.

Kaprive está atrapada en una anomalía histórica: la tasa de desempleo es baja y la economía sigue creciendo, pero las personas que están sin trabajo enfrentan el ritmo de contratación más lento en más de una década. Diane Swonk, economista jefe de KPMG, lo llama un “auge sin empleo”.

Aunque los grandes anuncios de despidos corporativos suelen captar más atención, ha sido la falta de disposición de muchas empresas para agregar trabajadores lo que ha creado un mercado laboral más doloroso de lo que sugeriría la baja tasa de desempleo del 4,3%. También es más bifurcado: la economía de “pocas contrataciones, pocos despidos” ha significado menos despidos entre quienes tienen trabajo, mientras que los desempleados luchan por encontrar un puesto.

“Es como una cosa de adentro-afuera”, señaló Guy Berger, jefe de investigación del Instituto Burning Glass, “donde los de afuera, que necesitan trabajo, luchan por entrar, mientras que los de adentro están aislados por lo que, hasta ahora, es un entorno de bajos despidos”.

En las últimas semanas, varias grandes empresas anunciaron decenas de miles de recortes de empleos, entre ellas, UPS, Target e IBM, aunque Berger dijo que es demasiado pronto para saber si son una señal de empeoramiento en la economía. Pero un aumento en los recortes de empleos sería particularmente desafiante con una contratación ya tan baja.

Por ahora, es más difícil que nunca obtener una lectura clara del mercado laboral porque el cierre del gobierno ha interrumpido los informes mensuales de empleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El informe de empleos de octubre debía ser publicado el viernes, pero se ha retrasado, al igual que las cifras de septiembre. El informe de octubre puede ser menos completo cuando se publique porque no se pueden recopilar todos los datos.

Antes del cierre, el Departamento de Trabajo informó que la tasa de contratación, es decir, el número de personas contratadas en un mes determinado como porcentaje de las personas que cuentan con empleo, cayó al 3,2% en agosto, igualando la cifra más baja fuera de la pandemia desde marzo de 2013.

En ese entonces, la tasa de desempleo era de un doloroso 7,5%, mientras la economía se recuperaba lentamente de las pérdidas de empleos de la Gran Recesión de 2008 y 2009. Eso es mucho más alto que el 4,3% de agosto.

Muchas de las personas sin empleo son escépticas respecto a la actual tasa baja. Brad Mislow, de 54 años, ha estado prácticamente desempleado durante los últimos tres años tras perder su puesto como ejecutivo de publicidad en la ciudad de Nueva York. Ahora trabaja como maestro sustituto para llegar a fin de mes.

“Es frustrante escuchar que la tasa de desempleo es baja, que la economía es genial”, dijo. “Creo que hay personas en esta economía que básicamente luchan todos los días y se aferran a los restos en aguas llenas de tiburones o, no tienen idea de cómo es”.

Con el cierre del gobierno, los mercados financieros prestan más atención a los datos del sector privado, pero eso tampoco es tan claro. El jueves, la firma de recolocación laboral Challenger, Gray & Christmas inquietó a los inversores con un informe donde anunciaba que los recortes de empleos aumentaron un 175% en octubre respecto al año anterior.

Sin embargo, el miércoles, el procesador de nóminas ADP dijo que la contratación neta aumentó en octubre cuando las empresas agregaron 42.000 empleos tras dos meses de declives. Aun así, el aumento fue modesto. Las cifras de ADP se basan en datos anónimos de los 26 millones de trabajadores en sus empresas clientes.

Por su parte, Revelio Labs, una empresa de análisis del lugar de trabajo, calculó el jueves que la economía perdió 9.000 empleos en octubre. El Banco de la Reserva Federal de Chicago estima que la tasa de desempleo subió al 4,4% el mes pasado.

Incluso cuando el gobierno publicaba datos, ni los economistas ni los funcionarios de la Reserva Federal estaban seguros de cuán saludable era el mercado laboral o hacia dónde se dirigía. Una fuerte caída en la inmigración y la intensificación de las deportaciones han ayudado a mantener baja la tasa de desempleo simplemente al reducir la oferta de trabajadores. La economía no necesita crear tantos empleos para evitar que la tasa de desempleo aumente.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, lo ha calificado como un “curioso equilibrio” porque tanto la oferta como la demanda de trabajadores han disminuido.

Los economistas señalan muchas razones para la desaceleración de la contratación, pero la mayoría comparte un hilo común: mayor incertidumbre por los aranceles, el posible impacto de la inteligencia artificial y, ahora, el cierre del gobierno. Mientras la inversión en centros de datos para impulsar la IA está en auge, las altas tasas de interés han hecho que muchas otras partes de la economía se mantengan débiles, como la fabricación y la vivienda.

“La concentración de ganancias económicas (en la IA) ha hecho que la economía luzca mejor en papel de lo que percibe la mayoría de los estadounidenses”, señaló Swonk.

Los estadounidenses más jóvenes han tenido que soportar la peor parte de la desaceleración de la contratación, pero muchos trabajadores mayores también han tenido problemas.

Suzanne Elder, de 65 años, es una ejecutiva de operaciones con amplia experiencia en atención médica, y hace dos años, la residente de Chicago también encontró trabajo rápidamente: tres meses después de dejar un empleo, tenía tres ofertas. Ahora ha estado desempleada desde abril.

Le preocupa que su edad sea un problema, pero no deja que eso la detenga. “Conseguí un trabajo a los 63, así que no veo una razón para no conseguir uno a los 65″, dijo.

Como a muchos buscadores de empleo, le han sorprendido las respuestas impersonales de los reclutadores, a menudo impulsadas por software de contratación. Recibió un correo electrónico de una empresa que le agradecía por hablar con ellos, aunque nunca tuvo una entrevista. Otra empresa que nunca respondió a su currículum le pidió que completara una encuesta sobre su interacción.

La débil contratación ha significado que los períodos de desempleo se están alargando, según datos del gobierno. Más de una cuarta parte de las personas desempleadas lo han estado durante más de seis meses o más, una cifra que aumentó drásticamente en julio y agosto y se ha incrementado desde el 21% hace un año.

Swonk dijo que tales aumentos son inusuales fuera de las recesiones.

Un creciente número de desempleados también ha renunciado a buscar trabajo, según una investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Eso también mantiene baja la tasa de desempleo porque las personas que dejan de buscar no se cuentan como desempleadas.

Pero Kaprive persevera: ha tomado clases sobre la plataforma de servicios web de Amazon para mejorar sus habilidades tecnológicas.

“No podemos tener la mente cerrada en cuanto a lo que estamos dispuestos a aceptar”, afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.