Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 31 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El ejércitó israelí confirmó la muerte de cuatro soldados más en el sur del Líbano
El ejército de Israel anunció este martes que cuatro soldados más murieron en la disputa bélica llevada a cabo en el sur del Líbano. De esa manera, según confirmó AFP, ya son 10 los militares que perdieron la vida desde que se reanudaron las hostilidades contra Hezbollah.
También se confirmó que, en el marco de un combate que tuvo lugar este lunes, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves.
Bolsas asiáticas caen y petróleo sube ante nueva amenaza de Trump contra Irán
Las bolsas asiáticas cayeron fuertemente en el comercio matinal del martes mientras el petróleo continuó su alza, ante una nueva escalada en la crisis de Oriente Medio por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de destruir la principal terminal de exportación iraní.
A primera hora, el índice surcoreano Kospi caía 2,5% mientras el japonés Nikkei perdía 0,96%. En tanto, los precios del petróleo continuaron su alza tras el ataque iraní a un buque cisterna kuwaití en Dubái, donde provocó un incendio sin causar heridos, según la agencia noticiosa kuwaití.
Asimismo, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subía 2,05% a 109,59 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) se apreciaba 2,96% a 105,93 dólares el barril.
Irán atacó un buque petrolero de Kuwait
Misiles iraníes impactaron contra un petrolero kuwaití anclado en el puerto de Dubái. Según informó la agencia local KUNA, no se registraron víctimas.
La Corporación Petrolera de Kuwait indicó que el buque cisterna estaba completamente cargado, que está evaluando el alcance de los daños y advirtió sobre la posibilidad de un derrame de petróleo en las aguas circundantes.
Murieron dos cascos azules de la ONU en el sur del Líbano
Los efectivos de la fuerza de la paz fallecieron este lunes en medio de una escalada de violencia entre Israel y Hezbollah que llevó a Francia a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) informó que otros dos cascos azules resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, luego de que una explosión de origen desconocido destruyera su vehículo cerca de Bani Hayyan.
Emiratos Árabes Unidos repele misiles iraníes
El Ministerio de Defensa del país afirmó que sus fuerzas aéreas están combatiendo las amenazas de misiles y vehículos aéreos no identificados (UAV).
Los sonidos que se escuchan en todo el país son el resultado de “operaciones de combate en curso”, según informó el Ministerio de Defensa del país. E instó al público a “mantener la calma” y seguir las “instrucciones de seguridad”.
Irán volvió a negar negociaciones con Estados Unidos
Un portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán negó una vez más que haya habido negociaciones con funcionarios estadounidenses.
“Irán no ha mantenido negociaciones con Estados Unidos en estos treinta y un días. Lo que ocurrió es la presentación de una solicitud de negociación, acompañada de una serie de propuestas de Estados Unidos, que nos llegó a través de ciertos intermediarios, entre ellos Pakistán”.
Y agregó: “Nuestra postura es muy clara. En la actualidad, mientras la agresión militar y la invasión de Estados Unidos continúan con toda su intensidad, todos nuestros esfuerzos y capacidades están dedicados a defender la esencia de Irán”.
Netanyahu: "Alcanzamos más de la mitad de los objetivos de guerra"
“Sin duda, hemos superado la mitad del camino. Pero no quiero fijar una fecha límite”, declaró el primer ministro israelí a la cadena estadounidense Newsmax.
Según Netanyahu, el régimen de Teherán finalmente “colapsará desde dentro”.
“Pero ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente debilitar sus capacidades militares, de misiles y nucleares, y también debilitarlos desde dentro”, añadió.
Por qué Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, pese a que “el régimen fue decapitado”
La movilización de las tropas de los Estados Unidos hacia el estrecho de Ormuz marca una fase operativa terrestre por parte de Donald Trump a la resistencia del programa nuclear de Irán, un escenario de tensión estratégica que define el rumbo de la seguridad en las rutas del petróleo. En diálogo con LN+, Andrés Repetto profundizó en la importancia de las declaraciones del presidente estadounidense en relación a la guerra en Medio Oriente.
Tras la eliminación de varios líderes de la cúpula del régimen iraní, el país conserva activos de poder que garantizan su influencia en el área. En ese sentido, el analista explicó: “Irán sigue teniendo uranio enriquecido, Irán tiene el control del estrecho de Ormuz, el régimen fue decapitado, la gente no se ha levantado porque la están reprimiendo de una forma brutal, la guerra se sigue expandiendo, sigue golpeando la economía”, y agregó: “Más allá de lo que se dice, se siguen dando situaciones”.
Trump quiere un acuerdo con Irán antes del 6 de abril
Donald Trump exige un acuerdo con Irán antes del 6 de abril, fecha límite que él mismo ha fijado, o de lo contrario bombardeará la infraestructura energética del país.
Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que Irán ha aceptado en privado parte del plan de 15 puntos presentado por Estados Unidos.
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