Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 31 de marzo

El ejército de Israel anunció este martes que cuatro soldados más murieron en la disputa bélica llevada a cabo en el sur del Líbano. De esa manera, según confirmó AFP, ya son 10 los militares que perdieron la vida desde que se reanudaron las hostilidades contra Hezbollah.

También se confirmó que, en el marco de un combate que tuvo lugar este lunes, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas leves.