Día de Muertos 2026: la CBP advierte sobre flores prohibidas para cruzar por la frontera

De cara al fin de semana en el que se celebrará el Día de Muertos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió a los viajeros que ciertos productos agrícolas utilizados en la decoración navideña tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Según la agencia, estas plantas pueden contener plagas y enfermedades dañinas.

Día de Muertos: qué flores están prohibidas por la CBP en EE.UU.

Durante el Día de Muertos, una de las festividades mexicanas más tradicionales, algunas familias de la comunidad fronteriza construyen altares para conmemorar la vida de sus seres queridos fallecidos, según remarcó la CBP a través de un comunicado oficial. En estas estructuras, un tipo común de follaje ornamental conocido como murraya o jazmín naranja se utiliza a menudo.

Los especialistas agrícolas de la CBP examinan meticulosamente todas las flores y plantas que entran a Estados Unidos Ozzy Trevino - CBP

La murraya es una planta huésped del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama. Este insecto puede transmitir la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos, por lo que está prohibido su ingreso a EE.UU.

Otra flor común que está prohibida es el crisantemo. En este caso, la prohibición se debe a la roya blanca, una enfermedad fúngica causada por el hongo Puccinia horiana.

En comparación, la popular flor de cempasúchil (caléndula mexicana), comúnmente utilizada en las celebraciones del Día de los Difuntos, está permitida siempre que esté libre de plagas y tierra, y se destine a fines decorativos.

“La CBP recomienda encarecidamente a quienes compren arreglos florales en México para altares en sus hogares con motivo del Día de los Difuntos que tengan en cuenta que ciertas flores, plantas y frutas están prohibidas en el país”, explicó el jefe de la división, David González.

Luego, remarcó la importancia de los oficiales fronterizos. “Nuestros especialistas agrícolas de la CBP desempeñan un papel fundamental en la prevención de plagas y enfermedades vegetales desconocidas en EE.UU., evitando que se propaguen y causen daños ecológicos y económicos a la agricultura estadounidense”, indicó.

Las frutas prohibidas por la CBP y las sanciones por infringir las normas

En el comunicado oficial, la agencia encargada de la seguridad fronteriza de EE.UU. señaló que entre las frutas cuya importación personal está prohibida se encuentran las siguientes:

Naranja

Pomelo

Mandarina

Naranja amarga

Lima dulce

Guayaba

Mango

Melocotón

Granada

Al margen de las flores, la CBP aclaró que ciertas frutas comunes, como las naranjas, los pomelos y las mandarinas, también tienen su ingreso prohibido a Estados Unidos Flickr CBP

En ese sentido, las autoridades remarcaron que llevar y no declarar los productos agrícolas prohibidos también puede acarrear multas. Las sanciones por importación personal de productos agrícolas prohibidos no declarados, según la gravedad de la infracción, pueden llegar hasta los 1000 dólares y superar los US$250.000 en el caso de importaciones comerciales.

Para obtener más información sobre los productos prohibidos por la CBP, así como sobre las normas de ingreso, los viajeros pueden consultar el portal oficial.

Qué es el Día de Muertos y cuál es su origen en México

El Día de Muertos es una tradición de origen mexicano que se celebra habitualmente los días 1° y 2 de noviembre. En esta festividad, se rinde honor a los santos difuntos y se colocan ofrendas y altares.

El Día de Muertos en México

En 2008, la Unesco declaró la tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.

La festividad tuvo su origen en las civilizaciones maya, azteca, purépecha, náhuatl y totonaca. En los tiempos prehispánicos, la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento era común.

En aquel entonces, el evento conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexicano, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo.

La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se fueron regresan durante el Día de Muertos. Por este motivo, se los recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida preferidas, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños.

Además, también se decora con fotografías de los difuntos y las flores de cempasúchil.