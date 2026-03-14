Ni Navidad ni Día de Muertos: por qué Semana Santa se vive con tanta intensidad en Guatemala

Semana Santa suele asociarse con misas programadas en la semana y unos días de descanso. Sin embargo, esto no ocurre en Guatemala. En el país de Centroamérica, el festivo ha sido reconocido como un Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por sus grandes procesiones en diferentes rincones de la región.

El origen de la Semana Santa en Guatemala

El evento se remonta a la época colonial, cuando los misioneros españoles introdujeron las celebraciones del catolicismo centradas en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, según consignó Tourism and Society Think Tank (TSTT, por sus siglas en inglés).

Las poblaciones indígenas se apropiaron de las celebraciones católicas y las enriquecieron con elementos propios X/@lopezdoriga

Estas tradiciones fueron adoptadas por las comunidades indígenas con el paso del tiempo, quienes la fusionaron con elementos propios de su cultura.

Para los siglos XVII y XVIII, las cofradías (hermandades de fieles laicos) se volvieron fundamentales para planificar la celebración. Estas entidades asumieron la custodia de imágenes sagradas y se encargaron de:

Preparar las andas

Coordinar los recorridos de las profesiones.

Confeccionar la vestimenta.

Mantener el orden durante los actos públicos.

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Con esta dinámica, la Semana Santa se consolidó como una expresión de fe a nivel nacional con elementos que combina el barroco, la cultura indígena y estilos contemporáneos.

Cómo se celebra la Semana Santa en Guatemala

El núcleo de la celebración son las procesiones, unos recorridos por las calles principales de Guatemala con imágenes de Jesucristo, la Virgen María y otros personajes bíblicos.

Las procesiones se consideran un gesto de devoción, gratitud o el cumplimiento de una promesa X/@Moccachokolata

Las figuras religiosas se presentan como andas, unas estructuras de madera que pueden pesar hasta una tonelada. Estas obras son cargadas por hombres (cucuruchos) y mujeres (cargadoras) que visten túnicas moradas o negras según el día y la imagen que portan.

Durante el recorrido, los cucuruchos y cargadoras pasan sobre alfombras que cubren todas las calles. Las mismas se realizan con aserrín teñido, flores, frutas, verduras y otros materiales naturales para dibujar complejos diseños religiosos, geométricos y culturales.

Los días más importantes en la celebración y el epicentro de las procesiones

Cada día de Semana Santa cuenta con diferentes eventos en el país de Centroamérica. No obstante, el Domingo de Ramos es de los más importantes ya que conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén.

Otros de los días más importantes son Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Estos se celebran con procesiones específicas que reúnen tanto a guatemaltecos como turistas de diferentes partes del mundo.

El epicentro de estas celebraciones es Antigua Guatemala. Durante esas fechas, la ciudad se convierte en uno de los destinos más visitados de América Central por sus tradicionales procesiones.

La organización del evento se organiza con meses de antelación. En ese sentido, las autoridades locales, los comercios, las escuelas y los vecinos participan de manera activa en la planificación, decoración y limpieza.