Diciembre 2025: por qué ciertos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos cheques

Debido a la normativa de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en diciembre de 2025 se pagarán dos cheques a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Esto se debe a que habrá un feriado que adelantará la fecha de pago prevista originalmente.

SSI en diciembre: por qué algunos beneficiarios recibirán dos pagos y en qué fechas

De acuerdo con Fox Business, los beneficiarios del SSI recibirán sus pagos mensuales correspondientes el 1° y el 31 de diciembre. Esto es porque, como el 1° de enero es feriado, el cheque correspondiente a ese mes se adelanta un día, para que quienes lo reciban puedan afrontar sus gastos con normalidad.

El Seguro Social pagará dos cheques a los beneficiarios del SSI en diciembre de 2025 Patrick Semansky - AP

Las fechas de pago originales son el primero de cada mes. Sin embargo, la regla estipula que el envío del cheque se adelanta 24 hs cuando el 1° cae un fin de semana o un feriado y, como el primer día del año siempre lo es, se aplica esta excepción. Por ende, después del 31 de diciembre, el próximo desembolso que recibirán los destinatarios del programa será el 1° de febrero de 2026.

Es importante resaltar que el SSI es un beneficio ajeno a las prestaciones de jubilación estándar del Seguro Social.

El objetivo de esta medida cumplir con los valores del programa, que buscan garantizar que las personas que más lo necesitan tengan una ayuda económica para afrontar sus responsabilidades.

Quiénes recibirán doble pago del SSI en diciembre y cómo se enviará

Según Fox Business, adultos mayores elegibles con ingresos bajos o nulos y personas con discapacidad que sean beneficiarias del SSI recibirán los dos pagos en diciembre, correspondientes a ese mes y a enero respectivamente.

De acuerdo con el sitio web de la SSA, las personas elegibles para la ayuda de la SSI son:

Niños o adultos con pocos o ningún ingreso.

Niños o adultos con pocos o ningún recurso.

Personas con una incapacidad, ceguedad o tienen 65 años o más.

Los pagos del SSI a sus beneficiarios se realizarán por depósito directo Facebook/Social Security Administration

En general, el dinero de la SSI está destinado a personas que no ganan más de 2019 dólares por trabajo de forma mensual. Ese límite incrementa a US$3000 en los casos de parejas.

Quienes ya posean el SSI y califiquen, entonces, para recibir el doble cheque de diciembre, se les enviará por depósito directo.

En caso de que alguna persona no tenga cuenta bancaria o simplemente prefiera recibir los fondos a través de un mecanismo distinto, también pueden recibirlo por tarjetas Direct Express.

El cambio de la administración Trump que modificó la forma de pago del Seguro Social

Fox News señaló que, en septiembre, hubo un importante cambio en la forma en que se realizaban los desembolsos de la SSA. Por decisión del presidente Donald Trump, se dejaron de hacer por cheques en papel.

La nueva normativa exige que todos los pagos federales se efectúen mediante transferencias electrónicas, como depósitos directos a cuentas bancarias o transferencias a tarjetas de débito.

Donald Trump cambió las formas de pago de los cheques del Seguro Social en EE.UU. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Según las cifras oficiales, de los aproximadamente 68 millones de beneficiarios, 390 mil (es decir, el 0,6%) lo percibían en formato de cheque en papel.