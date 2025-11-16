La advertencia de la SSA para millones de inmigrantes que podrían perder su número de Seguro Social en EE.UU.

Los migrantes en Estados Unidos pueden solicitar un número del Seguro Social si poseen una autorización para trabajar en ese país, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, muchos pueden estar en riesgo de perder el acceso a este documento en 2025 si no actualizan su estatus legal.

Qué migrantes están en riesgo de perder el acceso al número del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) determina que los no ciudadanos americanos pueden hacer uso del número del Seguro Social mientras trabajan y solicitarlo junto a su petición de visa correspondiente. Ciertos migrantes, cuyo permiso expire próximamente, pueden perder el acceso a ese documento.

(Archivo) Los migrantes deben actualizar su estatus legal en EE.UU. para mantener el uso del número del Seguro Social United States Digital Service

Si bien el número del Seguro Social no tiene fecha de vencimiento una vez es asignado a un peticionario, el uso de esa identificación con fines laborales no se puede utilizar si el permiso migratorio expira.

En estos casos, los migrantes deben actualizar su estatus legal en EE.UU. y notificar a la SSA para solicitar una tarjeta de reemplazo.

Las categorías en riesgo este 2025 son:

Titulares del TPS cuyo permiso expire: el gobierno estadounidense finalizó el 7 de noviembre pasado la designación de Venezuela para la elegibilidad del Estatus de Protección Temporal de 2021. En tanto, aquellos que tramitaron el permiso antes del 5 de febrero conservarán su autorización de empleo (EAD) hasta el 2 de octubre de 2026.

cuyo permiso expire: el gobierno estadounidense finalizó el 7 de noviembre pasado la designación de Venezuela para la elegibilidad del de 2021. En tanto, aquellos que tramitaron el permiso antes del 5 de febrero conservarán su autorización de empleo (EAD) hasta el 2 de octubre de 2026. Vencimiento del formulario I-94 : este documento registra la entrada/salida del territorio norteamericano y determina una fecha de expiración de estadía legal en ese país.

: este documento registra la entrada/salida del territorio norteamericano y determina una fecha de expiración de estadía legal en ese país. Revocación de EAD: los migrantes titulares deben solicitar la renovación de este permiso desde el 30 de octubre de 2025, dado que en esa fecha la administración federal eliminó la extensión automática.

(Archivo) Los extranjeros con permiso de trabajo en EE.UU. son elegibles para solicitar un número del Seguro Social Shutterstock

Qué puede hacer un migrante si pierde el uso del número del Seguro Social en EE.UU.

La SSA indicó que, si se pierde el acceso al número del Seguro Social debido a un vencimiento de estatus, se puede solicitar una tarjeta de reemplazo de forma gratuita una vez se realice la petición de renovación o cambio de estadía legal en ese país. El proceso consta de:

Rellenar la información pertinente al formulario SS-5 , Solicitud de una tarjeta de número de Seguro Social, ya sea para la tarjeta de reemplazo o para hacer un cambio en los datos registrados.

, Solicitud de una tarjeta de número de Seguro Social, ya sea para la tarjeta de reemplazo o para hacer un cambio en los datos registrados. Agendar una cita con la agencia en una oficina local.

con la agencia en una oficina local. Presentar los documentos requeridos.

En los casos generales, el plazo de recepción de la nueva tarjeta es de 14 días, pero si se trata de un cambio en el registro se realiza de forma automática.

Este trámite se puede realizar hasta tres veces por año y un máximo de 10 veces en total, a excepción de los cambios de información que presentan cantidades ilimitadas.

(Archivo) Cómo solicitar un reemplazo de la tarjeta del Seguro Social

Qué documentos se necesitan para solicitar un reemplazo de la tarjeta del Seguro Social

La agencia federal exige una prueba de identidad y una evidencia de estatus migratorio para desarrollar este trámite, que pueden ser: