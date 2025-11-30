Calendario de pagos del Seguro Social en diciembre Nueva Jersey
Las entregas dependerán de la fecha de nacimiento de los beneficiarios; ya se pueden consultar las fechas de los depósitos para enero de 2026
- 4 minutos de lectura'
El año cerca de terminar y con ello llegará el último pago del Seguro Social en Nueva Jersey, así como en el resto de Estados Unidos. La temporada de fin de año es en la que los estadounidenses más dinero gastan, por lo que es conveniente conocer las fechas en las que se depositarán los beneficios de diciembre.
Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social de diciembre en Nueva Jersey
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de los diferentes programas de asistencia económica que pertenecen al Seguro Social. Cada año, la SSA publica en su página oficial las fechas en las que se depositará el dinero cada mes.
Según lo estipulado en el calendario 2025, los pagos correspondientes a diciembre de 2025 se realizarán según el día en el que nacieron las personas inscritas en el programa. De esta forma, las entregas tendrán el siguiente orden:
- Fecha de nacimiento del 1° al 10: 10 de diciembre.
- Fecha de nacimiento del 11 al 20: 17 de diciembre.
- Fecha de nacimiento del 21 al 31: 24 de diciembre.
Existen tres casos en los que el dinero se depositará en fechas distintas:
- Las personas que son parte del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) percibirán sus ingresos en dos días: el 1° y el 31 de diciembre.
- Los individuos que están inscritos en el Seguro Social y en el SSI al mismo tiempo, recibirán cada uno de los pagos en un día diferente. El del Seguro Social llegará el 3 de diciembre, mientras que el del SSI lo hará el 1° de diciembre.
- Quienes están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes tendrán su dinero el 3 de diciembre.
Cómo registrarse en el Seguro Social en Nueva Jersey
Los habitantes de Nueva Jersey que estén interesados en inscribirse en el Seguro Social primero tendrán que visitar el sitio oficial de la SSA. En la página, se deberá responder una serie de preguntas para identificar cuál sería el programa adecuado según las necesidades de cada persona.
Los parámetros principales que la administración toma en cuenta para saber si alguien cumple con los criterios de elegibilidad son:
- Si es mayor o menor de 18 años.
- Si está dentro del rango de edad de jubilación y pagó impuestos del Seguro Social mientras trabajaba.
- Si fue o es cónyuge de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.
- Si se tiene una condición que le impedirá trabajar el próximo año o más.
- Si fue o es cónyuge de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social antes de fallecer.
- Si se tiene una discapacidad que le dificulta pagar los servicios básicos.
- Si tiene más de 65 años y se le dificulta cubrir sus necesidades básicas.
Una vez señaladas las categorías que correspondan, el sitio mostrará el formulario de solicitud que se deberá enviar para iniciar el proceso. El tiempo de respuesta suele tomar varios meses.
Cuándo será el próximo pago del Seguro Social
Diciembre es el mes en el que los estadounidenses más dinero gastan, de acuerdo con el sitio de datos USAFacts. De hecho, en diciembre de 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de dinero gastada en un mes en EE.UU.: fueron US$600 mil millones en total, lo cual equivalió a US$1766 por persona.
Por esa razón, no sería inusual que a los beneficiarios del Seguro Social les interese saber cuándo se depositarán los pagos de enero. El calendario de 2026 de la SSA señaló que en el próximo año se mantendrá el orden de entrega según los días de nacimiento:
- Fecha de nacimiento del 1° al 10: 14 de enero.
- Fecha de nacimiento del 11 al 20: 21 de enero.
- Fecha de nacimiento del 21 al 31: 28 de enero.
- SSI: 30 de enero.
- Beneficiarios con pagos anteriores a mayo de 1997: 2 de enero.
Otras noticias de Agenda EEUU
Lista de formularios. El Uscis publica qué evidencia debes presentar para demostrar tu relación familiar: la tabla oficial de 2025
No es en Miami. La paradisiaca playa alejada de las grandes ciudades de Florida ideal para descansar
Los promedios. Trabajo en Los Cayos de Florida donde se pueden ganar salarios de hasta US$140 mil al año
- 1
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025
- 3
Tras el “espaldazo” y la sanción, Estudiantes le pone el pecho a todo: eliminó a Central Córdoba y es semifinalista
- 4
Con un gesto rebelde, León XIV marca diferencias con Francisco en su visita a la Mezquita Azul