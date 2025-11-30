Calendario de pagos del Seguro Social en diciembre Nueva Jersey

El año cerca de terminar y con ello llegará el último pago del Seguro Social en Nueva Jersey, así como en el resto de Estados Unidos. La temporada de fin de año es en la que los estadounidenses más dinero gastan, por lo que es conveniente conocer las fechas en las que se depositarán los beneficios de diciembre.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social de diciembre en Nueva Jersey

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de los diferentes programas de asistencia económica que pertenecen al Seguro Social. Cada año, la SSA publica en su página oficial las fechas en las que se depositará el dinero cada mes.

Los pagos del Seguro Social se entregarán en diciembre de 2025 de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Social Security Administration)

Según lo estipulado en el calendario 2025, los pagos correspondientes a diciembre de 2025 se realizarán según el día en el que nacieron las personas inscritas en el programa. De esta forma, las entregas tendrán el siguiente orden:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 10 de diciembre .

: . Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 17 de diciembre .

: . Fecha de nacimiento del 21 al 31: 24 de diciembre.

Existen tres casos en los que el dinero se depositará en fechas distintas:

Las personas que son parte del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) percibirán sus ingresos en dos días: el 1° y el 31 de diciembre .

(SSI) percibirán sus ingresos en dos días: . Los individuos que están inscritos en el Seguro Social y en el SSI al mismo tiempo , recibirán cada uno de los pagos en un día diferente. El del Seguro Social llegará el 3 de diciembre , mientras que el del SSI lo hará el 1° de diciembre .

, recibirán cada uno de los pagos en un día diferente. El del llegará el , mientras que el del lo hará el . Quienes están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes tendrán su dinero el 3 de diciembre.

Cómo registrarse en el Seguro Social en Nueva Jersey

Los habitantes de Nueva Jersey que estén interesados en inscribirse en el Seguro Social primero tendrán que visitar el sitio oficial de la SSA. En la página, se deberá responder una serie de preguntas para identificar cuál sería el programa adecuado según las necesidades de cada persona.

1,3 millones de personas jubiladas en Nueva Jersey están inscritas en el Seguro Social (Unsplash/Gerard Lázaro)

Los parámetros principales que la administración toma en cuenta para saber si alguien cumple con los criterios de elegibilidad son:

Si es mayor o menor de 18 años .

. Si está dentro del rango de edad de jubilación y pagó impuestos del Seguro Social mientras trabajaba .

y . Si fue o es cónyuge de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social.

de alguien que del Seguro Social. Si se tiene una condición que le impedirá trabajar el próximo año o más.

el próximo año o más. Si fue o es cónyuge de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social antes de fallecer .

de alguien que del Seguro Social . Si se tiene una discapacidad que le dificulta pagar los servicios básicos.

que le dificulta pagar los servicios básicos. Si tiene más de 65 años y se le dificulta cubrir sus necesidades básicas.

Una vez señaladas las categorías que correspondan, el sitio mostrará el formulario de solicitud que se deberá enviar para iniciar el proceso. El tiempo de respuesta suele tomar varios meses.

Cuándo será el próximo pago del Seguro Social

Diciembre es el mes en el que los estadounidenses más dinero gastan, de acuerdo con el sitio de datos USAFacts. De hecho, en diciembre de 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de dinero gastada en un mes en EE.UU.: fueron US$600 mil millones en total, lo cual equivalió a US$1766 por persona.

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

Por esa razón, no sería inusual que a los beneficiarios del Seguro Social les interese saber cuándo se depositarán los pagos de enero. El calendario de 2026 de la SSA señaló que en el próximo año se mantendrá el orden de entrega según los días de nacimiento: