Seguro Social: quiénes podrían recibir 200 dólares más al mes

Legisladores demócratas en el Senado de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que prevé un aumento de 200 dólares mensuales en los beneficios del Seguro Social. La propuesta busca aliviar la carga económica de más de 50 millones de estadounidenses jubilados que dependen de estos pagos.

La Ley de Alivio de la Inflación de Emergencia del Seguro Social (S.3078) otorgaría este incremento de US$200 por mes entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026 a las personas mayores y beneficiaría también a veteranos y personas con discapacidad que viven con ingresos fijos.

Más de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social en EE.UU. en 2025 Facebook/Social Security Administration

Quiénes recibirían el dinero extra del Seguro Social

De avanzar la ley S.3078, los aumentos alcanzarían a trabajadores jubilados de 62 años o más, así como a familiares sobrevivientes de trabajadores fallecidos y personas con discapacidad.

La medida tiene como objetivo asegurar que quienes dependen del Seguro Social puedan cubrir mejor los gastos diarios y proteger su calidad de vida frente a la suba de precios.

Actualmente, la inflación anual en EE.UU. alcanzó el 3% en septiembre, el nivel más alto desde enero y superior al 2,9% de agosto, lo que aumenta la presión sobre los legisladores para aprobar medidas que protejan a los jubilados.

La senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand afirmó, en declaraciones retomadas por Newsweek: “Nuestros mayores han trabajado toda la vida pagando al Seguro Social, pero los pagos simplemente no siguen el ritmo de los costos crecientes”.

Por su parte, Elizabeth Warren, representante de Massachusetts, señaló: “Estoy proponiendo enviar a los jubilados estadounidenses del Seguro Social 200 dólares extra al mes para compensar el aumento de precios. Los costos de todo, desde el café hasta la atención médica, están subiendo, en gran parte por los caóticos aranceles de Trump, y los demócratas luchamos por brindar alivio financiero".

Solo el 10% de los adultos mayores de EE.UU. dice estar satisfecho con lo que cobra del Seguro Social Freepik

Por su parte, un estudio de la Senior Citizens League calculó que en agosto de 2025, el beneficio promedio fue de US$2008 mensuales, y que solo el 10% de los adultos mayores estaba satisfecho con esta cifra. Además, el 73% de los jubilados depende de los ingresos del Seguro Social para más de la mitad de sus gastos.

La segunda ley que beneficiaría a los jubilados de Estados Unidos

El segundo proyecto, la Ley de Aumento de Beneficios y Ajustes por Costo de Vida para Personas Mayores (S.3059), busca modificar la forma en que se calculan los aumentos anuales del Seguro Social por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Dos proyectos de ley buscan aliviar la economía de los adultos mayores de EE.UU. Freepik

Actualmente, la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), que refleja la inflación según los hábitos de consumo de trabajadores jóvenes en áreas urbanas, lo que deja fuera las necesidades específicas de los jubilados.

La iniciativa propone reemplazar este índice por el IPC-E, que sigue los gastos y patrones de consumo de los estadounidenses de 62 años o más, ajustando los pagos de manera más acorde a la realidad de los adultos mayores.