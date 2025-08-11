Diez ciudades donde se puede rentar un departamento grande por 1500 dólares: qué pasa en Texas y California

En varias ciudades del sur y del medio oeste de Estados Unidos, alquilar un departamento grande por 1500 dólares aún es una opción viable. En Wichita, Kansas, ese monto alcanza para 123,4 metros cuadrados, lo que equivale a un hogar de tres o cuatro dormitorios.

Las ciudades más económicas de EE.UU. para alquilar si se busca un espacio amplio

El análisis, elaborado por Rent Cafe con datos de Yardi Matrix, relevó las 200 urbes más pobladas del país y comparó cuántos metros cuadrados puede conseguir un inquilino por US$1500 mensuales en propiedades multifamiliares. Los mejores resultados se concentran en el centro y el sur del país.

Wichita lidera el ranking con más de 120 m² por US$1500 Foto de freepik

Este es el top 10 de ciudades con mayor superficie disponible por ese presupuesto, con dos ciudades de Texas en el listado:

Wichita (Kansas) : 123,4 m²

: 123,4 m² Toledo (Ohio) : 117,8 m²

: 117,8 m² Oklahoma City (Oklahoma) : 115,8 m²

: 115,8 m² Tulsa (Oklahoma) : 114,4 m²

: 114,4 m² Lubbock (Texas) : 114,3 m²

: 114,3 m² Memphis (Tennessee) : 114,2 m²

: 114,2 m² Baton Rouge (Luisiana) : 111,1 m²

: 111,1 m² El Paso (Texas) : 108,2 m²

: 108,2 m² Corpus Christi (Texas) : 103,8 m²

: 103,8 m² Greensboro (Carolina del Norte): 100,9 m²

En estos centros urbanos, el precio por metro cuadrado es significativamente más bajo que en las regiones costeras, lo que permite acceder a viviendas amplias con dos, tres o más dormitorios.

¿En qué zonas de Estados Unidos rinde más el alquiler?

Entre las 20 principales del ranking, 12 están en el sur y 8 en el medio oeste. Todas ofrecen más de 93 m² por US$1500, cifra muy superior al promedio nacional.

Según RentCafe, el promedio en Estados Unidos es de 66,4 m² por ese monto. Aun así, el 63 % de las localidades analizadas superan ese valor, lo que indica una marcada disparidad regional.

El alquiler rinde menos en ciudades costeras como Nueva York o San Francisco Foto de freepik

Las ciudades costeras: alto costo y poco espacio

En los principales centros urbanos de la costa este y oeste, el presupuesto alcanza para dimensiones mínimas, muchas veces inferiores a los 30 m². En el listado figuran tres ciudades de California.

Manhattan (Nueva York) : 20 m²

: 20 m² Brooklyn (Nueva York) : 27,9 m²

: 27,9 m² Boston (Massachusetts) : 28,9 m²

: 28,9 m² San Francisco (California) : 30,2 m²

: 30,2 m² Los Ángeles (California) : 40 m²

: 40 m² San Diego (California): 40,8 m²

En la mayoría de estos casos, el monto no cubre ni siquiera el costo de un estudio completo.

Departamentos amplios en lugares menos poblados

El estudio también identificó localidades medianas que ofrecen buena relación entre precio y superficie. Algunas de las más destacadas son:

McAllen (Texas) : 129,1 m²

: 129,1 m² Columbus (Georgia) : 123,8 m²

: 123,8 m² Macon (Georgia) : 123,6 m²

: 123,6 m² Akron (Ohio) : 116,3 m²

: 116,3 m² Jackson (Misisipi) y Brownsville (Texas): aproximadamente 120 m²

Estas opciones resultan atractivas para familias o grupos de convivientes que priorizan una mayor extensión habitable sin exceder el presupuesto.

Texas y Georgia concentran opciones espaciosas a precios accesibles Foto de freepik

California, el estado con menos superficie por ese valor

Entre las 20 ciudades pequeñas con propiedades de menor dimensión disponibles en ese rango, 16 están en California. En varias de ellas, el monto no alcanza siquiera para un departamento tipo estudio completo, lo que refleja las dificultades de acceso a viviendas espaciosas en ese estado. Entre las localidades con menor superficie disponible por ese valor figuran:

Sunnyvale : 35,8 m²

: 35,8 m² Pasadena : 39,3 m²

: 39,3 m² Glendale : 39,8 m²

: 39,8 m² Huntington Beach: 43,7 m²

Aunque no forman parte del estado de California, Providence (Rhode Island) y Yonkers (Nueva York) también aparecen entre las ciudades donde el espacio habitable por ese presupuesto es más limitado. En ambos casos, los metros cuadrados disponibles no superan los 47 m².