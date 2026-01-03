Es venezolano en Miami y ofrecía una “solución” a personas excluidas del sistema financiero en EE.UU.: lo acusan de fraude

Un venezolano que promovía una startup financiera para ayudar a personas que no tenían acceso a los bancos tradicionales es investigado por supuesta conspiración. Leonardo Rafael Montbrun Álvarez estableció su empresa en Miami, Florida, y ahora deberá enfrentar a la Justicia junto a otros más de 20 acusados por, presuntamente, formar parte de una organización criminal internacional.

Montbrun Álvarez ofrecía servicios financieros a venezolanos

El latino de 37 años comenzó con su empresa en 2019, según consignó Miami Herald. Su compañía Shasta prometía ser una plataforma eficaz para personas que no tuvieran acceso al mercado financiero tradicional.

Shasta prometía ayudar a venezolanos y usuarios de otros países sin acceso al mercado financiero tradicional Shasta

Acceso a transferencias, pagos mundiales y tarjetas prepagas eran atractivos para personas de países con restricciones locales, como es el caso de muchos venezolanos. En ese sentido, durante sus primeros meses Montbrun Álvarez destacaba la cantidad de usuarios y la confianza que generó su plataforma.

Sin embargo, en 2021 tuvo un duro golpe. Tras un período de investigación, las autoridades venezolanas actuaron contra Shasta y ordenaron medidas administrativas que terminaron por truncar sus operaciones.

Los usuarios venezolanos de la plataforma quedaron con sus fondos congelados y tuvieron que hacer un procedimiento para recuperarlos mediante el Banco Nacional de Crédito. En muchos casos, denunciaron que nunca pudieron hacerlo.

En paralelo, el cofundador de la compañía, Alex Sicart, fue detenido en Caracas. Años después, avanza en Estados Unidos una investigación criminal.

Montbrun Álvarez y el cofundador de Shasta, Alex Sicart Shasta

EE.UU. acusa a Montbrun Álvarez por ciberdelito y lavado de dinero

Esta semana, el hombre compareció ante la jueza federal Lauren F. Louis, luego de que se levantó el secreto de acusación. Montbrun Álvarez y más de otros 20 acusados presuntamente ejecutaron robos a cajeros automáticos y luego lavaron el dinero mediante transacciones ficticias.

Los billetes los obtuvieron mediante la práctica conocida como “jackpotting”. De acuerdo con el Centro de Ciberseguridad del estado de Indiana, esta práctica se puede realizar de distintas maneras.

Según la acusación federal, el venezolano y sus cómplices utilizaban un malware para hackear los cajeros y que entreguen efectivo. Concretamente, la operación constaba de un período de observación y luego una intervención física para instalar un software malicioso.

El grupo presuntamente realizaba "jackpotting", robo a cajeros automáticos mediante un malware Shutterstock

Mediante esta práctica, la acusación es que el grupo robó más de 5,4 millones de dólares en más de 100 ataques en Nebraska y otros estados de EE.UU.

Además del robo y lavado de dinero, los documentos judiciales también acusan a la red de la que formó parte Montbrun Álvarez de colaborar con el Tren de Aragua. Al considerarse como apoyo a una organización terrorista, el delito conlleva penas elevadas.

El Tren de Aragua, la pandilla venezolana designada como organización terrorista por EE.UU.

A pesar de que ya era apuntada por las autoridades estadounidenses durante el último tiempo, el gobierno de Donald Trump dio el paso de declararla como una organización terrorista extranjera.

Así lo hizo el Departamento de Estado en una decisión con fecha del 6 de febrero que fue publicada en el Federal Register. Allí, EE.UU. impuso esta categoría para el Tren de Aragua y organizaciones como Mara Salvatrucha, ela l Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, entre otras.