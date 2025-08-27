Djokovic recompone el camino y sigue con vida en el US Open

Tras sufrir un susto inicial ante el estadounidense Zachary Svajda, Novak Djokovic recompuso el camino este miércoles y se instaló en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La leyenda serbia perdió el primer set 6-7 (5/7) en la pista principal de Flushing Meadows, pero luego no se apiadó de su rival, 16 años menor, al que sepultó en dos horas y 31 minutos con parciales 6-3, 6-3 y 6-1.

Nole, de 38 años y séptimo en el ranking de la ATP, mostró una versión física recargada en comparación con la victoria ante el también estadounidense Learner Tien el domingo.

En su estreno en el torneo que conquistó en 2011, 2015, 2018 y 2023, Djokovic no paró de resoplar y sudar, sembrando dudas sobre su potencial físico en su campaña para buscar su ansiado título 25 de Grand Slam.

El miércoles, en cambio, se le vio más tranquilo, seguramente ayudado por los inconvenientes físicos sufridos desde el segundo set por un adversario, Svajda (145°), mucho más joven y rezagado en el escalafón mundial.

El ex número uno mundial enfrentará en la siguiente parada al británico Cameron Norrie o al argentino Francisco Comesaña.