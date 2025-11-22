Dollar Tree vende árboles de Navidad 90% más baratos que en Amazon: los precios arrancan en US$6

Dollar Tree es una de las cadenas de descuentos más importantes en Estados Unidos y, además de los productos de uso cotidiano que se pueden encontrar en sus pasillos, también tienen una colección especial de Navidad, con árboles, accesorios y otras decoraciones mucho más económicas que en sitios web como Amazon.

Los árboles de Navidad de US$6 de Dollar Tree

La colección de árboles de Navidad y accesorios de Dollar Tree tiene gran variedad de precios, de acuerdo con el tamaño o el tipo de adorno. El árbol más económico, según su sitio web, cuesta solo US$6, es artificial, no incluye luces y mide casi 4 pies (1.21 metros).

Dollar Tree tiene árboles de Navidad que se venden desde los US$6 hasta los US$2O, según el tamaño y calidad (Dollar Tree)

Mientras que en Amazon, un árbol de Navidad del mismo tamaño supera los US$60, aunque el material y el diseño sí son diferentes, y algunos incluyen iluminación.

La cadena de descuentos también tiene árboles de Navidad preiluminados de 3,5 pies (1 metro) en US$10 y árboles miniatura vendidos en paquetes de tres piezas con medidas de 4 pulgadas (10 centímetros) de alto en US$1,5.

El árbol de Navidad más costoso que se encuentra en Dollar Tree es un modelo artificial de abeto noble que mide 6 pies (1.82 metros) de altura, es articulado, cuesta US$20 y está disponible en colores verde y blanco.

Un modelo similar en Amazon, de 5 pies (1.52 metros) de alto, pero hecho de PVC, fibra óptica y hierro, se vende en US$53. Según el vendedor, también está preiluminado y disponible en diferentes colores, como rojo, verde, azul, morado, amarillo y blanco.

En Amazon, los árboles de Navidad cuestan desde US$40 hasta casi US$80, de acuerdo con el tamaño y las decoraciones extras (Amazon)

Las decoraciones más costosas en esta tienda en línea alcanzan los US$79, mientras que las más económicas llegan a los US$40. Por otro lado, la tienda minorista son de US$20 y los más bajos desde US$1,50.

Cuál es el significado del árbol de Navidad

El árbol de Navidad tiene una historia importante, ya que hay muchas leyendas alrededor de su origen, aunque se encuentra más vinculado a las celebraciones paganas, de acuerdo con Christmas Tree World.

Se cree que el modelo contemporáneo de esta decoración navideña surgió en la Alemania Occidental de la Edad Media, ya que los habitantes de esta región colocaban un árbol del paraíso, como el que existía en el Jardín del Edén, donde vivieron Adán y Eva, durante la Noche Buena.

La colocación del árbol tenía relación con la religión católica, también le colgaban obleas que simbolizaban la eucaristía y velas para representar a Cristo como la Luz del Mundo.

El árbol de Navidad tiene su origen en Alemania Occidental en la Edad Media y se relaciona con la fe cristiana (Pexels/Matteo Milan)

En la misma habitación en la que se ubicaba este adorno, existía una estructura triangular llamada Pirámide de Navidad, la cual estaba hecha con madera y era decorada con ramas de abeto, velas, una estrella, y otras figuras representativas de la temporada.

Fue hasta el siglo XVI que la pirámide y el árbol del Edén se fusionaron para dar vida a lo que hoy se le conoce como árbol de Navidad.

Cuándo se pone y se quita el árbol de Navidad

No existe una fecha exacta u obligatoria para colocar el árbol de Navidad, de acuerdo con Milenio, ya que cada familia sigue diferentes costumbres y tradiciones, aunque una de las fechas más populares para hacerlo es el 1° de diciembre. Otras personas se inclinan por el 8 del mismo mes.

Las fechas en las que se pone y se quita el árbol de Navidad cambian, según las tradiciones y creencias familiares (Pexels/Valeria Boltneva)

Para muchas personas de fe católica, una de las fechas más comunes para colocar el árbol de Navidad es el primer domingo de Adviento, como forma de preparación para el nacimiento de Jesucristo.

En cuanto a cuándo quitarlo, también existen diferentes tradiciones. Algunas personas optan por guardarlo el 2 de febrero, después del Día de la Candelaria.

Sin embargo, el calendario litúrgico indica que el tiempo de Navidad concluye el domingo posterior al 6 de enero, con la Fiesta del Bautismo del Señor, por lo que muchos creyentes deciden retirar el árbol y los adornos navideños en esa fecha.