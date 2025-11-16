Adiós al paraíso de los camioneros en Texas: cierran la parada más grande de EE.UU.

Luego de meses de problemas financieros, la parada de camiones Trucker’s Paradise cerró definitivamente. El recinto había abierto en 2024 bajo la premisa de que los conductores debían “ser tratados como realeza”, pero no pudo sobrellevar la crisis.

Trucker’s Paradise cerró en Texas: el fin del ‘paraíso para camioneros’

El complejo conocido bajo el nombre de Trucker’s Paradise fue recientemente desalojado por los propietarios del local, tras determinar incumplimientos en sus obligaciones laborales. Ubicada en Gainesville, Texas, se anunciaba como una de las paradas de camiones “más grandes de Estados Unidos”.

Estaba erigida en un lugar clave de transporte de mercancías que conecta Dallas-Fort Worth con Oklahoma.

El lugar ubicado en Texas se anunciaba como "la parada de camiones más grande de Estados Unidos" Freepik

El extenso recinto, que buscaba ofrecer un lugar de reunión único a los camioneros, fue erigido con el objetivo de transformar radicalmente un antiguo centro comercial junto a la Interestatal 35. Contaba con restaurantes, gasolineras, tiendas, salones, masajes y zonas de entretenimiento.

El proyecto funcionó con éxito durante un tiempo, y empezaba a competir con la histórica Iowa 80, de renombre entre los conductores de Estados Unidos. Sin embargo, a mediados de 2025, el sueño comenzó a desplomarse lentamente.

Por qué fracasó Trucker’s Paradise en Texas

El medio regional KXII reveló que en septiembre los empleados de Trucker’s Paradise empezaron a notar retrasos en los cheques de pago.

Según el testimonio de varios trabajadores, los dueños se quitaban la responsabilidad y ponían excusas como la supuesta enfermedad de algún inversor o la presunta demora de “una subvención del gobierno”.

Luego de dos meses, algunas de las personas afectadas decidieron emprender acciones legales contra la empresa. No obstante, otros “temían lo que podría suceder si lo hacían”, por lo que optaron por mantenerse en silencio pese a la falta de pago. “Me preocupaba que si emprendía acciones legales, podría perder mi vivienda o mi trabajo”, expresó Halli Ledford, exempleada.

Trucker's Paradise: el fin de la parada más grande en Texas

La compañía adujo “problemas con los inversionistas” y “costos imprevistos del proyecto” como principales causas de los incumplimientos en los sueldos.

“Trucker’s Paradise se fundó sobre la idea de que los camioneros deberían ser tratados como realeza. Sin embargo, los daños causados ​​por retrasos imprevistos y sobrecostes no pudieron subsanarse. El arrendador tomó las medidas oportunas cuando la empresa no pudo cumplir con sus obligaciones", escribió Dean Ash, director ejecutivo de Trucker’s Paradise, en un comunicado.

El 7 de noviembre, según consignó el medio Freight Waves, el propietario del local de Thirty-Five & Liberty retiró oficialmente Trucker’s Paradise.

“Tras meses de litigio, hemos desalojado oficialmente a Trucker’s Paradise y nos alivia profundamente que este asunto se haya resuelto“, expresó. Luego, reafirmó sus intenciones de remodelar el sitio de Gainesville.

Los camioneros ya no podrán acudir a la parada ubicada en Texas tras el cierre por incumplimientos salariales Census Bureau - Census Bureau

Qué pasará con el terreno donde funcionaba Trucker’s Paradise en Texas

La empresa dueña del recinto en el que estaba instalado Trucker’s Paradise informó al Gainesville Daily Register que la propiedad mantendrá su zonificación comercial. Además, adelantó que los futuros inquilinos serán evaluados en cuanto a su solvencia financiera y el cumplimiento de las normas para evitar una situación similar.

“Nuestra visión para 4321 N. I-35 siempre ha sido crear un destino que fomente el orgullo local, atraiga nuevas inversiones y apoye una economía próspera. Seguimos comprometidos con el crecimiento y la vitalidad de Gainesville”, manifestó la compañía.

Las primeras noticias, según Freight Waves, señalan que la propiedad atrajo el interés por parte de minoristas nacionales e inquilinos logísticos.

Por el momento no hay un proyecto firme de cara al futuro y, tras el cierre de Trucker’s Paradise, las puertas permanecen cerradas al público.