Dollar Tree vs. Dollar General: cuál es realmente la mejor cadena con productos más variados y baratos, según la IA

Entre las diferentes cadenas de descuentos en EE.UU., Dollar Tree y Dollar General son reconocidas por ofrecerles a los consumidores productos a precios bajos. En ese contexto, la inteligencia artificial de Open AI definió que uno se destaca por sobre el otro al lograr combinar las mejores ofertas y un catálogo mucho más amplio.

Dollar Tree vs. Dollar General: cuál es el más barato y variado

La inteligencia artificial de Open IA analizó precios, catálogos y artículos comparativos y definió que entre ambas cadenas Dollar General logra posicionarse como la opción que combina variedad y la mejor relación precio/calidad. Aunque aclaró que respecto solamente a los precios por productos, Dollar Tree se posiciona como el más barato de los dos.

La inteligencia artificial considera a Dollar General como la cadena que logra reunir los mejores precios por unidad y gran variedad de artículos

En su análisis, ChatGPT explicó que Dollar Tree suele tener productos más económicos y de uso cotidiano, mientras que Dollar General ofrece una mayor variedad -especialmente en marcas conocidas-, productos más grandes y artículos por debajo de los niveles de precio que maneja su competidor.

En detalle, Dollar General es más barato y variado porque:

Ofrece más opciones: tiene más de 10 veces la cantidad de referencias de productos que Dollar Tree y, al manejar distintos rangos de precio, ofrece variantes de artículos que van desde productos básicos, de limpieza y decoración hasta electrodomésticos.

tiene más de 10 veces la cantidad de referencias de productos que Dollar Tree y, al manejar distintos rangos de precio, ofrece variantes de artículos que van desde productos básicos, de limpieza y decoración hasta electrodomésticos. Tiene precios promedio más competitivos por cantidad : aunque Dollar Tree mantiene la mayoría de los productos a US$1,25, los tamaños de los artículos, ya sea en peso o cantidad, suelen ser más pequeños y Dollar General gana en precios por unidad.

: aunque Dollar Tree mantiene la mayoría de los productos a US$1,25, los tamaños de los artículos, ya sea en peso o cantidad, suelen ser más pequeños y Dollar General gana en precios por unidad. Su política de descuentos más flexible: aplica cupones digitales y descuentos semanales, algo que Dollar Tree no puede hacer al estar limitado por su modelo de precios fijos.

Cuáles son los descuentos y ofertas que ofrece Dollar General

De acuerdo con The Krazy Coupon Lady, la cadena de descuentos ofrece la aplicación DG, que se puede descargar gratis con diferentes cupones. Allí se pueden buscar ofertas específicas o escanear los códigos de barras de los artículos que la persona ya tiene elegidos para buscar promociones.

Los sábados Dollar General regala un cupón de US$5 para compras de US$25 o más. Los diferentes cupones de la cadena se pueden combinar con otros, si es que no hay una limitación o una letra pequeña que lo impida.

Dollar General ofrece una mayor cantidad de ofertas y cupones de descuentos que Dollar Tree dollargeneral.com

Así, se diferencia de Dollar Tree, que requiere que se impriman o se lleven recortes de los cupones de fabricante. Esta cadena acepta hasta dos bonos de descuento por persona por día y hasta cuatro para la misma marca.

“El mayor problema al usar cupones en Dollar Tree es encontrar artículos que cumplan con los requisitos de tamaño. Evitan a propósito llenar los estantes con productos que los cumplan”, advirtieron desde The Krazy Coupon Lady. Y recomendaron siempre leer las reglas de cada oferta.

En qué situaciones conviene comprar en cada una de las cadenas

La inteligencia artificial señala que Dollar Tree es mejor para realizar compras pequeñas o de temporada, como decoración, artículos para fiestas, papelería o productos básicos a bajo costo.

Dollar Tree es conveniente para realizar compras pequeñas mientras que Dollar General es recomendable para las familias

En cambio, Dollar General es más conveniente para compras grandes o familiares, ya que ofrece mejores precios por unidad, una mayor cantidad de marcas reconocidas y cupones digitales.