Salario mínimo en Florida para 2026: cuánto ganará un trabajador en enero

De acuerdo con lo que establece la Constitución de Florida, una vez al año se realiza un aumento del salario mínimo. Debido a que esa modificación ocurre cada septiembre, en enero de 2026 el indicador para los trabajadores se mantendrá en su valor actual de US$14 la hora.

Según lo que establece la enmienda 2 de 2020, el sueldo base que debe percibir cualquier trabajador se actualiza una vez al año. La norma indica que el valor se modifica cada septiembre: en 2026 llegará a US$15.

De esa manera, en enero del próximo año los empleados en Florida continuarán con el sueldo mínimo de US$14. Este valor se aplica desde el pasado 30 de septiembre, fecha señalada por la Constitución para aplicar el incremento anual.

Por su parte, en noviembre de 2025 los trabajadores que reciben propinas tienen un piso salarial de US$10,98, según el sitio web de la Florida Restaurant and Lodging Association.

El salario mínimo de Florida aumenta gradualmente

La enmienda 2 de 2020 se votó en noviembre de aquel año, en el contexto del primer mandato de Ron DeSantis como gobernador del estado. De acuerdo con Ballotpedia, la medida obtuvo un contundente 60% de apoyo en las urnas, el porcentaje que necesitaba para concretar el cambio. Con más de dos millones de votos de diferencia, se aprobó la propuesta.

En este caso, la enmienda constitucional requería de una mayoría especial, denominada en inglés como supermajority. El porcentaje requerido era precisamente de un 60% para obtener la aprobación.

El aumento anual del salario mínimo en Florida se aprobó en una enmienda constitucional votada durante el gobierno de Ron DeSantis Instagram @flgovrondesantis

Concretamente, la regla indicó que a partir del 30 de septiembre de 2021 el salario mínimo de Florida alcanzaría US$10 y luego aumentaría US$1 anualmente en esa misma fecha por cinco años.

El crecimiento del sueldo base está dispuesto hasta septiembre de 2026, cuando quedará fijado en US$15. A partir de allí, oficialmente se informó que desde 2027 “se ajustará anualmente por inflación”.

Sin embargo, existe la posibilidad de tratar una ley que modifique el salario mínimo y cómo se ajusta en Florida. Luego del aumento de 2026, será potestad de la agenda legislativa estatal cambiarlo.

Cuánto gana un latino en Florida

De acuerdo con una recopilación de datos que elaboró ZipRecruiter, en noviembre de 2025 el promedio del salario para los trabajadores hispanos en el Estado del Sol es de US$18 por hora. La cifra es notablemente más baja que la media nacional, que se ubica en US$24.

El salario promedio de los latinos en Florida es más bajo que la media nacional de EE.UU. Freepik

Con este indicador, Florida se encuentra en el último puesto en cuanto a sueldos para latinos, según la base de datos de la plataforma. Además de estas cifras, tiene un mercado laboral “no muy activo” donde “pocas compañías contratan”.

Por otro lado, y más allá del promedio, el informe también señala que hay mucha variación entre las remuneraciones que perciben los hispanos en el Estado del Sol. La mayoría de ellos se ubican en el rango que va desde los US$14,18 hasta los US$21,73.