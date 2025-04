Donald Trump analiza pagar un bono de US$5000 a estas personas en Estados Unidos

La Casa Blanca analiza una propuesta que otorgaría un incentivo económico de US$5000 a mujeres estadounidenses tras el nacimiento de un hijo, como parte de un plan más amplio para aumentar la tasa de natalidad en Estados Unidos. La administración de Donald Trump considera esta medida en medio de informes que muestran una disminución prolongada de nacimientos en ese país.

La idea del pago de US$5000 por nacimiento fue discutida por asesores cercanos al presidente, quienes sostuvieron encuentros con académicos y activistas que promueven el llamado pronatalismo. Según fuentes citadas por The New York Times, la propuesta está pensada como una forma de animar a más familias a tener hijos, en un contexto en el que cada vez más mujeres posponen o renuncian a la maternidad por razones económicas o profesionales.

Donald Trump comentó al respecto en una entrevista con medios locales en la sala oval, donde calificó la propuesta como “una idea interesante”, sin confirmar si será adoptada oficialmente. Mientras tanto, voceros de la Casa Blanca han reiterado que la administración está comprometida con el fortalecimiento de las familias estadounidenses.

Aunque aún no se ha formalizado ningún plan, el informe de The New York Times señaló que el bono por nacimiento forma parte de varias alternativas que se discuten en reuniones privadas entre funcionarios, expertos en política pública y defensores del crecimiento poblacional. La medida busca contrarrestar una baja histórica en la fertilidad, que en 2024 se ubicó por debajo de los niveles necesarios para mantener el reemplazo generacional.

Educación reproductiva y becas con enfoque familiar

Además del bono económico, otras propuestas incluyen destinar un porcentaje significativo de becas Fulbright a personas casadas o con hijos, así como el financiamiento de programas educativos centrados en la salud reproductiva y el conocimiento del ciclo menstrual. Estos programas estarían orientados a brindar información que facilite la planificación familiar.

El vicepresidente JD Vance y el empresario Elon Musk también mostraron interés en políticas que fomenten un aumento de la natalidad. Vance señaló en actos públicos que el país norteamericano necesita más nacimientos para sostener su crecimiento económico y social en el futuro. El dueño de Tesla, por su parte, alertó repetidamente sobre el riesgo que representa el envejecimiento de la población.

La baja persistente en la natalidad en EE.UU.

Los informes más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reflejaron una tendencia descendente en la natalidad. En 2024, se registraron aproximadamente 3,6 millones de nacimientos, apenas un 1% más que el año anterior. La tasa de fecundidad se mantiene en torno a 1,6 nacimientos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo poblacional de 2,1.

También destacaron que las tasas de natalidad disminuyeron en los grupos etarios de 15 a 24 años, mientras que se mantuvieron estables o con leves aumentos entre las mujeres de 25 a 44 años. Esto sugiere una postergación de la maternidad, aunque los factores económicos y sociales juegan un papel clave, según el estudio.

El posible bono por nacimiento forma parte del Proyecto 2025, un esquema de políticas que orientan los ejes del segundo mandato de Donald Trump. En este plan, la familia aparece como un elemento central de la vida nacional. Los asesores del presidente consideraron que la caída en la natalidad es un desafío estructural que afecta tanto al sistema económico como al equilibrio demográfico.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, indicó a ABC News que Trump implementa con orgullo políticas para ayudar a las familias estadounidenses. “El presidente quiere que EE.UU. sea un país donde todos los niños puedan crecer con seguridad y alcanzar el sueño americano. Como madre, me enorgullece trabajar para un presidente que toma medidas importantes para dejar un país mejor a la próxima generación”, dijo.

La idea de un bono de US$5000 para madres que den a luz en EE.UU. es una de las propuestas que la administración Trump analiza para enfrentar el descenso de la tasa de natalidad. Aunque aún no se ha implementado, forma parte de un conjunto de medidas en evaluación que buscan incentivar la maternidad y reforzar el papel de la familia como eje de la sociedad.