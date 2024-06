DT de Perú quita importancia a cambios en Argentina: "No nos cambia prácticamente nada"

El seleccionador de Perú, Jorge Fossati, restó importancia este viernes a la probable ausencia de varios titulares argentinos en el encuentro que disputarán ambas selecciones para cerrar la tercera jornada del Grupo A de la Copa América.

La albiceleste, ya clasificada para cuartos tras ganar sus dos partidos en el torneo, tiene previsto hacer rotaciones y ya anunció la baja de Lionel Messi por molestias en el aductor.

"No nos cambia prácticamente", declaró Fossati en rueda de prensa. "Estamos hablando del vigente campeón del mundo y de un plantel que poco menos que es el mismo que tuvieron en Catar".

Pero el técnico uruguayo se mostró confiado en la selección peruana, obligada a vencer a Argentina y a esperar un empate entre Canadá y Chile para pasar a cuartos.

"Haremos nuestro partido convencidos de que podemos conseguir la victoria basados en lo que ya venimos expresando en los dos partidos anteriores", dijo Fossati, satisfecho con algunos aspectos del juego de sus jugadores contra Chile (0-0) y Canadá (0-1), a pesar de los resultados.

El seleccionador de Perú aprovechó la rueda de prensa para criticar la sanción impuesta por la Conmebol a los entrenadores de Argentina y Chile, Lionel Scaloni y Ricardo Gareca, que no podrán sentarse en el banquillo de sus equipos el sábado.

Una decisión tomada porque ambos equipos regresaron al campo con retraso después del descanso en su encuentro del martes.

"No me parece bueno para la fiesta que es la Copa que el entrenador principal de una selección en este caso Argentina, creo que a Chile le tocó igual, no puedan estar por ese simple detalle", lamentó Fossati.

Hay que "ver si en realidad nos dan los tiempos necesarios para que no se cometa el grave error de salir un par de minutos tarde", dijo con sorna.

"Cuando termina el primer tiempo no es el momento de poner el cronómetro de los 15 minutos, sino cuando llegaste al vestuario", defendió. "En varios estadios de aquí, el vestuario está como a un kilómetro desde la mitad de la cancha".

