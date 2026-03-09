A qué hora juega México vs. USA hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y cómo ver la transmisión en vivo

El México–Estados Unidos de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston es uno de los partidos de mayor cartel de todo el torneo, sobre todo después de lo ocurrido en 2023. El encuentro se disputará el lunes 9 de marzo, a las 8.00 p.m. (hora del Este), en el Minute Maid Park.​

México vs. Estados Unidos: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol

La organización reservó para este cruce la pantalla principal de FOX, que emitirá el juego en señal abierta para todo Estados Unidos. Compartirá la jornada con República Dominicana–Israel (FS1), Colombia–Panamá (FS2), Brasil–Gran Bretaña (Tubi), Cuba–Puerto Rico (FS1) y Venezuela–Nicaragua (FS2).

Mexico's Nacho Alvarez Jr. celebrates after hitting a home run against Britain during the second inning of a World Baseball Classic game, Friday, March 6, 2026, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)� David J. Phillip� - AP�

México busca refrendar la victoria histórica de 2023

En el Clásico 2023, México sorprendió a Estados Unidos con una contundente victoria 11-5 en la fase de grupos, en Phoenix. Ese resultado se convirtió en uno de los hitos de la campaña que llevó al equipo de Arozarena hasta las semifinales.​

En 2026, el cruce se presenta como un nuevo examen del nivel real de México ante una de las plantillas más profundas del torneo, con figuras del calibre de Mookie Betts, Mike Trout y Paul Skenes, entre otros.

Más allá de la tabla, el partido tiene un fuerte componente simbólico; medir si lo ocurrido hace tres años fue el inicio de una nueva jerarquía o un pico aislado de rendimiento.​

Aaron Judge conecta un sencillo por la selección de Estados Unidos en un juego de exhibición ante los Gigantes de San Francisco, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) Ross D. Franklin - AP

Calendario de México en el WBC 2026

6 de marzo, 1.00 p.m.: México 8–2 Gran Bretaña, FS1.

8 de marzo, 8.00 p.m.: México 16–0 Brasil (6 entradas), FS1.

9 de marzo, 8.00 p.m.: México vs. Estados Unidos, FOX.

11 de marzo, 7.00 p.m.: Italia vs. México, Tubi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.