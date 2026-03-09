A qué hora juega Venezuela vs. Nicaragua hoy: cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en Miami

Venezuela busca acercarse a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) este lunes ante Nicaragua, en un duelo del Grupo D que se juega en loanDepot park, el estadio de los Marlins en el barrio de Little Havana, Miami. De acuerdo con el calendario oficial del World Baseball Classic y la guía de TV de MLB, el partido está programado para las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) y se transmite para EE.UU. por FS2, con cobertura digital en vivo de ESPN y MLB.

Cómo ver a Venezuela vs. Nicaragua en vivo por el WBC

El tercer compromiso de Venezuela en la fase de grupos será frente a Nicaragua, en una noche cargada de presencia latina en Miami.

El calendario oficial indica que el juego se disputará el lunes 9 de marzo, a las 7:00 p.m. (hora del Este), en loanDepot park, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El encuentro se emitirá por FS2 en Estados Unidos, en simultáneo con el Cuba–Puerto Rico (7:00 p.m., FS1) y antes del choque de fondo entre México y Estados Unidos, programado para las 8:00 p.m. por FOX. Se trata de una de las jornadas más intensas del torneo en términos de audiencia hispana, con triple turno fuerte desde San Juan, Miami y Houston.

La aplicación de FOX Sports permitirá acceder al partido en streaming para suscriptores, mientras que plataformas como FOX One y Tubi ofrecerán contenido complementario, repeticiones y resúmenes del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Un cruce con historia reciente y mucho en juego en el Grupo D

Las selecciones de Venezuela y Nicaragua ya se enfrentaron en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, con triunfo 4-1 para el equipo sudamericano en este mismo estadio, según recuerda MLB en su previa del duelo 2026.

Aquella actuación reforzó la percepción de que la Vinotinto partía un escalón por encima en cuanto a profundidad de roster, algo que se repite en esta edición con un plantel cargado de nombres de MLB y un comienzo perfecto de 2-0 en el Grupo D.

El jardinero izquierdo venezolano Wilyer Abreu (izquierda), el jardinero central Javier Sanoja y el jardinero derecho Ronald Acuña Jr. (derecha) celebran al final de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Holanda, el viernes 6 de marzo de 2026 Marta Lavandier� - AP�

Nicaragua llega al partido ya eliminada de la pelea por los cuartos de final, pero el mánager Dusty Baker insiste en que el equipo afrontará el juego “como si todavía estuviera en disputa”, mientras que Omar López, del lado venezolano, remarca que no subestimarán a nadie pese a tener en el horizonte el cruce decisivo frente a República Dominicana.

Para Venezuela, una victoria hoy significaría dar otro paso hacia los cuartos de final del World Baseball Classic y llegar al duelo ante la D.R. con margen en la tabla y con la posibilidad de pelear el primer lugar del Grupo D.

El jardinero nicaragüense Cristhian Sandoval (95) observa el jonrón de tres carreras del holandés Ozzie Albies, que se dirige a las gradas del jardín derecho durante la novena entrada del Clásico Mundial de Béisbol, el sábado 7 de marzo de 2026 en Miami Marta Lavandier� - AP�

Calendario de Venezuela en la primera ronda del World Baseball Classic

De acuerdo con el calendario del World Baseball Classic 2026 que presenta MLB, así queda el fixture de Venezuela en el Grupo D, con resultados donde ya se jugó y horarios donde aún resta competir:

6 de marzo, 12:00 p.m.: Países Bajos 2-6 Venezuela , Tubi.

, Tubi. 7 de marzo, 7:00 p.m.: Israel 2-11 Venezuela , FS2.

, FS2. 9 de marzo, 7:00 p.m.: Venezuela vs. Nicaragua , FS2.

, FS2. 11 de marzo, 8:00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.