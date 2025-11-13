EE.UU. podrá negar las visas por obesidad, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas de salud, según un cable de Rubio

WASHINGTON.-La administración Trump ordenó a los funcionarios de visas que consideraran la obesidad —y otras afecciones crónicas de salud como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes— como razones para denegar visas a extranjeros para Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a los consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo sobre los cambios en un cable del 6 de noviembre, según una copia obtenida y verificada por The Washington Post. Esta medida amplía los controles médicos actuales más allá de las enfermedades contagiosas y proporciona a los funcionarios de visas nuevas razones para rechazar a los solicitantes, en el último intento del gobierno de Trump por restringir la inmigración.

“Deben tener en cuenta la salud del solicitante”, dice el cable del Departamento de Estado. “Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”.

El cable sugiere entonces que los consulados tengan en cuenta la obesidad a la hora de determinar si conceden visados, mencionando que puede causar apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica.

Marco Rubio, secretario de Estado Evan Vucci - AP

El cable fue redactado por la cúpula política de la agencia y no pasó por los canales normales de revisión, que suelen incluir la opinión del personal de carrera, según un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

“Esta directriz otorga a los funcionarios consulares una amplia discreción para denegar visas de inmigrante y de no inmigrante basándose en afecciones de salud comunes que, por sí solas, nunca se han considerado motivo de descalificación”, dijo Vic Goel, abogado de inmigración en Reston, Virginia.

Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, declaró en un comunicado que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como personas que buscan atención médica financiada con fondos públicos en Estados Unidos y que podrían mermar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos estadounidenses”.

“La administración del presidente Trump finalmente está aplicando esta política en su totalidad y priorizando a los estadounidenses”, dijo. Y añadió que “quizás burócratas de bajo nivel hayan estado a cargo de la administración de Joe Biden, pero bajo el mandato del presidente Trump, las directivas vienen de arriba, no de los quejicas del Estado profundo que se quejan ante The Washington Post”.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 aproximadamente el 16% de los adultos en todo el mundo eran obesos. Y el 14% padecía diabetes en 2022.

La administración Trump busca nuevas maneras de limitar la aprobación de visas AP Foto/Evan Vucci

Según el cable, la guía del Departamento de Estado también ordena a los funcionarios de visas que consideren a los solicitantes inelegibles para ingresar a Estados Unidos por varias razones nuevas, entre ellas si han superado la edad de jubilación, cuántos dependientes (hijos o padres ancianos) tienen y si alguno de ellos tiene “necesidades especiales” o discapacidades.

Rubio emitió la directiva bajo la regla de la “carga pública”, que niega visas y tarjetas de residencia a inmigrantes que se prevé que serán grandes usuarios de programas de asistencia social o que serán institucionalizados. Los críticos de la nueva directiva señalan que la administración Trump se basa en la idea de que tener una condición médica supone una carga financiera para Estados Unidos.

“Si bien la salud siempre ha sido uno de los diversos factores legales que los funcionarios consulares pueden considerar para determinar la carga pública, la práctica anterior era limitada y se basaba en hallazgos específicos, por ejemplo, afecciones que probablemente requerirían la institucionalización a cargo del gobierno”, explicó Goel, el abogado de inmigración. “En este caso, el cable ordena a los funcionarios considerar una amplia lista de afecciones médicas crónicas y comunes, vinculándolas explícitamente con el costo potencial de la atención médica durante la esperanza de vida del solicitante”.

La directiva del Departamento de Estado se aplica tanto a los titulares de visas temporales, como los titulares de visas H-1B, como a los inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos por razones laborales y familiares.

Ciertos solicitantes de visas humanitarias, como los refugiados, están excluidos, aunque la administración Trump ha puesto fin o está poniendo fin a muchos de esos programas.

La nueva directiva es el ejemplo más reciente de la postura más dura de la administración Trump sobre la inmigración legal, que incluye prohibiciones de viaje y la cancelación de ciertos programas de inmigración humanitaria.

Steven Heller, abogado de inmigración en Gran Bretaña que trabajó como funcionario de inmigración en Estados Unidos, afirmó que los funcionarios consulares estadounidenses suelen tener una amplia discreción para denegar visados ​​según su interpretación de las normas. Añadió que la directiva otorga a los funcionarios de visados ​​«más motivos para no expedir un visado».

La directiva del Departamento de Estado parece ir más allá de las directrices técnicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre los criterios médicos para los inmigrantes, que incluyen una prueba de tuberculosis y sífilis, la declaración de antecedentes de abuso o adicción a las drogas, así como los registros de vacunación.

La guía también pide a los funcionarios de visados ​​que realicen sus propias evaluaciones sobre cuánto podrían costar a Estados Unidos las afecciones médicas de una persona.

“¿Cuenta el solicitante con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de dicha atención durante toda su esperanza de vida sin recurrir a asistencia pública en efectivo o a la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno?”, pregunta el cable.

Un diplomático que recibió el cable la semana pasada, y que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que la dirección del Departamento de Estado ha estado muy activa buscando nuevas formas de denegar la entrada de extranjeros a Estados Unidos o simplemente ralentizar el sistema.