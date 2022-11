El ataque de furia de Donald Trump contra Ron DeSantis tras las elecciones de medio de término en Estados Unidos

escuchar

WASHINGTON.- Donald Trump está herido. La resistencia de los demócratas lo ha dejado sin la “gigantesca ola roja” que esperaba y sobre la que quería surfear camino de volver a la Casa Blanca en 2024. Sus candidatos no han tenido los resultados que él esperaba, mientras que el que sí ha arrasado ha sido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al que muchos señalan como una opción con más probabilidades de victoria en las presidenciales.

Trump entró en cólera y arremetió contra DeSantis, usando contra él el mote de “mojigato” una y otra vez y acusándolo de “estar jugando” con sus aspiraciones presidenciales.

Trump planea anunciar su candidatura el próximo martes en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida), pero el resultado electoral le aguó la fiesta. Y lo que peor parece haberle sentado no es tanto la decepción electoral (él sigue diciendo que fue “un éxito”) como que sus compañeros de partido y los propios medios conservadores osen discutirle la primacía en el Partido Republicano.

El expresidente Donald Trump se prepara para subir al escenario en Mar-a-Lago, en el día de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el martes 8 de noviembre de 2022, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Andrew Harnik)

El expresidente ya puso mote a DeSantis por primera vez en un mitin en Latrobe (Pensilvania) el pasado sábado, al hacer un juego de palabras con su apellido y la palabra sanctimonious (mojigato) y bautizarlo como Ron DeSanctimonious. Pero luego dio un mitin en Florida en el que —sin mucho entusiasmo— pidió el voto para él sin usar esa palabra. Tampoco lo usó en el acto de cierre de campaña en Dayton (Ohio). Pero eso era antes de las elecciones.

Dardos

Este jueves, Trump empezó a disparar en Truth Social, la red que controla, como en sus mejores tiempos de tuitero desatado. En seis mensajes consecutivos arremetió contra DeSantis, al que considera un gobernador del montón, en la media del partido, y proclamó que le debe su puesto.

“Ahora que las elecciones intermedias han terminado, y han sido un éxito... NewsCorp, que es Fox, el Wall Street Journal, y el ya no tan bueno New York Post (¡que vuelva Col! [en referencia a Col Allan, director durante 15 años]), se ha volcado con el gobernador Ron DeSanctimonious, un gobernador republicano medio con grandes Relaciones Públicas, que no tuvo que cerrar su Estado [durante la pandemia], pero que lo hizo, a diferencia de otros gobernadores republicanos, cuyos números generales para un Republicano, fueron solo medios —medios del montón— incluyendo Covid, y que [dirige un Estado que] tiene la ventaja del sol, adonde la gente de los Estados mal gobernados del norte iría sin importar quién fuera el gobernador, ¡como hice yo!”, comienza la retahíla de Trump.

“Ron vino a mí desesperado en 2017. Él estaba políticamente muerto”, continúa, en referencia a que iba a perder las primarias para gobernador de Florida. “Ron tenía poca aprobación, malas encuestas y no tenía dinero, pero dijo que si yo lo respaldaba, podría ganar”, sigue. “Cuando lo apoyé fue como si, para usar un mal término, se disparara un arma nuclear”.

Trump, durante un evento en la noche electoral, en Mar-a-Lago JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump se atribuye el mérito no solo de que ganara las primarias republicanas sino también la elección final: “También arreglé su campaña, que se había desmoronado por completo”. Sostiene asimismo que envió al FBI y a los fiscales para evitar un fraude con el que estaba destinado a perder: “Impedí que le robaran las elecciones”, concluye.

Y da paso a su enfado: “¡Y ahora, Ron DeSanctimonious está jugando! Las fake news [se refiere así a la prensa en general] le preguntan si se va a presentar en caso de que el presidente Trump se presente, y él dice: ‘Solo estoy enfocado en la carrera de gobernador, no estoy mirando el futuro’. Bueno, en términos de lealtad y clase, esa no es realmente la respuesta correcta”.

“Esto es igual que en 2015 y 2016, un asalto de los medios de comunicación (¡colusión!), cuando Fox News luchó contra mí hasta el final hasta que gané, y luego no podrían haber sido más amables o más solidarios. Al Wall Street Journal le encantaba Low Energy Jeb Bush [el mote que le dedicó a su rival de las primarias de 2016: sin energía, con batería baja] y una sucesión de otras personas que iban desapareciendo rápidamente de la vista, se alinearon conmigo después de que los eliminara fácilmente, uno por uno. Ahora estamos exactamente en la misma posición. Seguirán viniendo a por nosotros, MAGA, pero en última instancia, ganaremos. Poner a América primero y, ¡HACER A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, termina su sucesión de mensajes.

El gobernador reelecto de Florida, Ron DeSantis, junto a su mujer, Casey DeSantis, en lanoche de las elecciones GIORGIO VIERA - AFP

Ron DeSantis no anunció si va a entrar en la carrera presidencial, pero se deja querer. En el debate de los candidatos a gobernador rehusó comprometerse a completar su mandato de cuatro años y en la fiesta de su victoria electoral sus seguidores coreaban: “¡Dos años más! ¡Dos años más!”.

Trump ya lanzó otro mensaje sobre DeSantis en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal: “Si se postula, contaré cosas sobre él que no serán muy halagadoras. Sé más sobre él que nadie más, aparte de, quizás, su esposa. Es ella la que dirige su campaña”.

Por Miguel Jiménez

EL PAIS

