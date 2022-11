Tras los decepcionantes resultados republicanos, algunos aliados le piden a Trump que aplace el lanzamiento de su candidatura presidencial

Final episode of Kayleigh's Midterm Countdown TONIGHT on @foxnation at 6pm. We have fantastic guests -- @SteveScaliseGOP @RepDonaldsPress @lawler4ny (just beat the head of the DCCC!)



Plus - @RepDougCollins @JoeConchaTV @briannalyman2 for the hour at https://t.co/6CicnXeo1f pic.twitter.com/pdQoKvC41X