El blooper de Trump durante la reunión con ejecutivos petroleros: leyó en voz alta una nota que le dio Marco Rubio con una orden

En el marco de una reunión con ejecutivos petroleros estadounidenses para debatir sobre la extracción de petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump cometió un blooper que terminó en risas entre los presentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, le pasó una nota escrita y el mandatario la leyó en voz alta, cuando no debía hacerlo.

“Marco me acaba de dar una nota: ‘Vuelve a Chevron. Quieren hablar de algo’”, dijo Trump ante la audiencia al leer el papel y Rubio comenzó a reír por lo bajo. Inmediatamente, el mandatario bromeó sobre el furcio y respondió a la nota también en voz alta: “Adelante. Regreso a Chevron. Gracias, Marco”.

En el mensaje, Rubio le pedía a Trump que vuelva a dirigirle la palabra a los representantes de la empresa petrolera Chevron, que, en medio del debate sobre la situación petrolífera de Venezuela, quería traer a discusión otro tema.

El representante de Chevron durante la reunión en la Casa Blanca fue Mark Nelson, su vicepresidente, quien asistió en nombre del director ejecutivo Mike Wirth. “Las empresas se preparan para reconstruir la industria petrolera venezolana en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos”, señalaron desde la administración norteamericana.

Durante la jornada, cuando fue el turno de hablar directamente con Nelson, Trump le agradeció a la empresa por el “aguante” y le dedicó: “¿Dónde estás? Fuiste el único que aguantó todo. Durante todo ese tiempo, te llamaba y te preguntaba: ‘¿Qué demonios pasa con Venezuela?’. Aguantaste. No sé si ganaste dinero o no, pero aguantaste".

En tanto, desde la empresa le agradecieron: “Gracias, señor presidente, por convocar a esta reunión. Gracias por su liderazgo y por seguir manteniendo la dominación energética estadounidense en primer plano. Chevron ha sido parte del pasado de Venezuela. Sin dudas, estamos comprometidos con su presente. Y, como orgullosa empresa estadounidense, esperamos con ansias ayudarla a construir un futuro mejor. Socios orgullosos del dominio energético estadounidense".

Según indicó Reuters, días atrás, Chevron comenzó conversaciones con el gobierno de Trump para ampliar su licencia para operar en Venezuela y aumentar las exportaciones de crudo a sus propias refinerías y vender a otros compradores.