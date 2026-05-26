El británico Daniel Harding reemplazará a Gustavo Dudamel en la Filarmónica de LA

El británico Daniel Harding, con una amplia trayectoria en Europa, reemplazará al venezolano Gustavo Dudamel como el nuevo director musical de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, informó la institución este martes

Harding, de 50 años y director musical de la italiana Accademia Nazionale di Santa Cecilia, se estrenará en Los Ángeles en la temporada de 2027/2028

El conductor dijo en un comunicado que la oportunidad es "una inspiración", aunque subrayó que "tal vez la tarea más difícil en música es tomar algo excepcional y hacerlo crecer aún más"

"En los años recientes, la Filarmónica de Los Ángeles desarrolló algo extraordinario que no puede fabricarse: una especie de carisma institucional", agregó Harding

Esta será la primera posición estadounidense para Harding, quien tiene un extenso currículo labrado en Suecia, Francia, Alemania y Londres

El músico es además piloto de Air France

Gustavo Dudamel, quien asumirá las riendas musicales de la Filarmónica de Nueva York en septiembre, firmó con Los Ángeles en 2007, cuando tenía 26 años

El prodigio de El Sistema, el reconocido programa venezolano para dar una oportunidad en la música clásica a niños y adolescentes de escasos recursos, se convirtió en casi 20 años en un referente cultural de Los Ángeles

Durante su gestión, Dudamel utilizó el mismo enfoque y fomentó las relaciones de la música clásica con otros géneros, colaborando con estrellas como Ricky Martin o Natalia Lafourcade en las series de verano del Hollywood Bowl, o en Coachella, en donde se presentó con artistas como Dave Grohl, Becky G y LL Cool J, entre otros