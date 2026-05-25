Newsom le pide ayuda a Trump activar FEMA en Garden Grove: qué recursos recibirían los 50.000 evacuados

Más de 50.000 personas se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria en Garden Grove, en el condado de Orange, mientras equipos de emergencia trabajan contrarreloj para evitar que un tanque con químicos tóxicos explote o sufra una fuga de gran escala. El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó al presidente Donald Trump una declaración que permita acelerar el apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Qué solicitó Newsom a Trump para habilitar ayuda de FEMA en Orange County

Según informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial difundido el 24 de mayo, la administración estatal elevó durante la noche del sábado una solicitud formal para que el gobierno federal emita una declaración de emergencia destinada a respaldar las operaciones de respuesta en el condado de Orange.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en la región para movilizar recursos estatales antes de que ocurra una liberación masiva de gases Facebook Governor Gavin Newsom/The White House

La petición llegó después de que Newsom declarara el estado de emergencia en la región ante el riesgo de una liberación masiva de químicos o una explosión en una planta aeroespacial de Garden Grove. Desde el gobierno estatal remarcaron que la estrategia apunta a actuar antes de que ocurra un desastre mayor.

“California no espera a que ocurra un desastre; actuamos temprano para proteger vidas y comunidades”, sostuvo el gobernador. En la misma declaración, agregó que el estado trabaja junto a socios locales y federales para reforzar la capacidad de respuesta y garantizar que los equipos de emergencia cuenten con los recursos necesarios.

De acuerdo con el comunicado oficial de la administración estatal, la declaración presidencial permitiría que la ayuda federal llegue mientras el incidente sigue activo y no después de evaluar daños definitivos, como ocurre habitualmente con otro tipo de asistencias federales.

Qué asistencia federal podría llegar a Garden Grove por la emergencia química

La solicitud presentada por California contempla varios mecanismos de apoyo inmediato por parte de FEMA y del gobierno federal. El objetivo principal es sostener las operaciones de emergencia y proteger a la población desplazada.

La administración de California elevó un pedido formal al presidente Donald Trump para que emita una declaración de emergencia federal de manera inmediata Ethan Swope - AP

Entre los recursos previstos aparecen:

Financiamiento federal compartido para evacuaciones, refugios temporales y asistencia médica de emergencia.

compartido para evacuaciones, refugios temporales y asistencia médica de emergencia. Cobertura de gastos vinculados a horas extra, equipamiento y acciones urgentes realizadas por agencias locales.

vinculados a horas extra, equipamiento y acciones urgentes realizadas por agencias locales. Despliegue de personal federal especializado.

especializado. Asistencia técnica y equipos adicionales para reforzar las tareas en el condado de Orange .

adicionales para reforzar las tareas en el condado de . Apoyo directo a las operaciones de protección de vidas y seguridad pública.

El comunicado de la oficina de Newsom aclaró que esta solicitud no incluye todavía programas de asistencia individual o reconstrucción permanente para residentes afectados. Ese tipo de ayuda suele formar parte de una declaración presidencial de desastre mayor y depende de la magnitud final de los daños.

Qué se sabe del tanque con metacrilato de metilo en GKN Aerospace

La emergencia comenzó en una planta de GKN Aerospace ubicada en Garden Grove, ciudad situada a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Los Ángeles. Según informó ABC News, el problema se originó en un tanque industrial de 34.000 galones (128.704 de litros), que contenía entre 6000 y 7000 galones (casi 26.500 litros) de metacrilato de metilo, un compuesto utilizado en la fabricación de plásticos y componentes aeroespaciales.

Las autoridades señalaron que el tanque presenta sobrecalentamiento, presión interna creciente y deformaciones estructurales. Equipos de bomberos y especialistas en materiales peligrosos intentan estabilizarlo mediante enfriamiento constante con agua.

El jefe divisional de la Orange County Fire Authority (OCFA), Craig Covey, describió el escenario: “Esto es tan real como puede ser. Es el peor escenario que enfrenté en mi carrera”.